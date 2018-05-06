Son düşen Samsunspor – Fotomaç – 06 Mayıs 2018
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    06 Mayıs 2018, Pazar
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    Son düşen

    Son düşen Samsunspor
    1. Lig'de , Ümraniyespor ile 3-3 berabere kaldı. temsilcisi, bu skorla ve Grandmedikal Manisaspor'un ardından 2'nci Lig'e düşen 3'üncü takım oldu.
    1. 6.5.2018
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