Erzurumspor, play-off’a adını yazdırdı – Fotomaç – 06 Mayıs 2018
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    06 Mayıs 2018, Pazar
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    , play-off’a adını yazdırdı

    Erzurumspor, play-off’a adını yazdırdı

    Deplasmanda ’dan 1 puanı kapan , play-off’a adını yazdırdı.

    Ligin son haftasında play-off'a kalma mücadelesi veren iki takım kozlarını paylaştı. Altınordu'ya konuk olan Erzurumspor, sahadan bir puanla ayrılmasına rağmen sezonu ilk 6'da tamamlamayı başardı. İlk yarısı golsüz geçilen maçın 56. dakikada Mert Nobre ile öne geçen mavibeyazlılar, 83'te Kerim'e engel olamadı.

    PLAY-OFF PROGRAMI:
    Spor Toto 1. Lig'de play-off eşleşmeleri, ilk karşılaşmalar ve rövanş maçlarının programı şöyle: 11 Mayıs: BB Erzurum-Ümraniyespor (19.00), Gazişehir-Boluspor (21.00) 15 Mayıs: Ümraniyespor-BB Erzurum (16.00), Boluspor-Gazişehir (20.00)
    1. 6.5.2018
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