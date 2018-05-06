Erzurumspor, play-off’a adını yazdırdı
Deplasmanda Altınordu’dan 1 puanı kapan Erzurumspor, play-off’a adını yazdırdı.
PLAY-OFF PROGRAMI:
Spor Toto 1. Lig'de play-off eşleşmeleri, ilk karşılaşmalar ve rövanş maçlarının programı şöyle: 11 Mayıs: BB Erzurum-Ümraniyespor (19.00), Gazişehir-Boluspor (21.00) 15 Mayıs: Ümraniyespor-BB Erzurum (16.00), Boluspor-Gazişehir (20.00)
- 6.5.2018
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Beşiktaş'ın net borcu açıklandı
Toplam 1
Yorum
eses anadolu kulüplerinin 50 milyon borcu var diye puanları silinsin küme düşürülsün 3 büyütülmüşlerin borcuna bak işte adalet..
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Emre Mor'dan Fatih Terim'e telefon: 'Alo hocam ben Emre'
Toplam 4
Yorum
seda super olur bu cocuk paylasilmayacak,ancak terim onu pisircekki olsun
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Toplam 5
Yorum
haydar bence küme düşürülmeli ki adam gibi ders olsun
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