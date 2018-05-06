Deplasmanda Altınordu’dan 1 puanı kapan Erzurumspor, play-off’a adını yazdırdı.

Ligin son haftasında play-off'a kalma mücadelesi veren iki takım kozlarını paylaştı. Altınordu'ya konuk olan Erzurumspor, sahadan bir puanla ayrılmasına rağmen sezonu ilk 6'da tamamlamayı başardı. İlk yarısı golsüz geçilen maçın 56. dakikada Mert Nobre ile öne geçen mavibeyazlılar, 83'te Kerim'e engel olamadı.



PLAY-OFF PROGRAMI:

Spor Toto 1. Lig'de play-off eşleşmeleri, ilk karşılaşmalar ve rövanş maçlarının programı şöyle: 11 Mayıs: BB Erzurum-Ümraniyespor (19.00), Gazişehir-Boluspor (21.00) 15 Mayıs: Ümraniyespor-BB Erzurum (16.00), Boluspor-Gazişehir (20.00)