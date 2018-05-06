Bolu 3 puanla kapadı – Fotomaç – 06 Mayıs 2018
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    06 Mayıs 2018, Pazar
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    3 puanla kapadı

    Bolu 3 puanla kapadı
    şansını play-off'a bırakan , evinde ağırladığı Denizlispor'u 1-0 yenerek sezonu galibiyetle kapadı. 3 puan getiren tek gol Atmethan'dan.
    1. 6.5.2018
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