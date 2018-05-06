1.Lig'de Play Off oynayacak takımlar belli oldu – Fotomaç – 06 Mayıs 2018
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    06 Mayıs 2018, Pazar
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    1.Lig'de Play Off oynayacak takımlar belli oldu

    1.Lig'de Play Off oynayacak takımlar belli oldu

    1'inci Lig 34'üncü hafta maçında Büyükşehir Belediye Erzurumspor deplasmanda Altınordu ile 1-1 berabere kalarak, Ümraniyespor, ve Gazişehir Gaziantep'in ardından play-off'a yükselen dördüncü takım oldu.

    1.Lig'de Play Off oynayacak takımlar belli oldu. İşte o takımlar:

    Ümraniyespor

    Gazişehir Gaziatep FK

    BB Erzurumspor

    Ümraniyespor ile 3-3 berabere kalan Samsunspor TFF 1. Lig'de küme düşen son takım oldu.

    1. 5.5.2018 18:59
    2. Güncelleme: 6.5.2018 03:00
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