Hatayspor 1. Lig'de

Antakya Atatürk Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

İkinci yarıya hızlı başlayan Hatayspor, 53. dakikada Yılmaz Özeren'in golüyle 1-0 öne geçti. Oyunun kontrolünü elinden bırakmayan Hatayspor, 60. dakikada Hamza Gür ile bir gol daha bularak, karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı.

Bu sonuçla puanını 76'ya çıkaran Hatayspor, şampiyon olarak, 1. Lig'e çıktı.

Maçın ardından Hataysporlu futbolcular, teknik heyet ve yöneticiler, büyük sevinç yaşayarak şampiyonluğu kutladı.

Taraftarlar, daha sonra Hatay Büyükşehir Belediyesi önünde düzenlenen şampiyonluk kutlamasında doyasıya eğlendi.