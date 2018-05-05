Hatayspor 1. Lig'de
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta 34. ve son hafta maçında Afjet Afyonspor'u 2-0 yenen Hatayspor, şampiyon olarak 1. Lig'e yükseldi.
Antakya Atatürk Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.
İkinci yarıya hızlı başlayan Hatayspor, 53. dakikada Yılmaz Özeren'in golüyle 1-0 öne geçti. Oyunun kontrolünü elinden bırakmayan Hatayspor, 60. dakikada Hamza Gür ile bir gol daha bularak, karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı.
Bu sonuçla puanını 76'ya çıkaran Hatayspor, şampiyon olarak, 1. Lig'e çıktı.
Maçın ardından Hataysporlu futbolcular, teknik heyet ve yöneticiler, büyük sevinç yaşayarak şampiyonluğu kutladı.
Taraftarlar, daha sonra Hatay Büyükşehir Belediyesi önünde düzenlenen şampiyonluk kutlamasında doyasıya eğlendi.
- 5.5.2018 18:54
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Aykut Kocaman: Akhisar yedekleri oynatırsa çok ayıp eder
Toplam 50
Yorum
VEDAT BURSA DA MAÇA ÇIKMAZ ARTIK NASIL OLSA SİZ ALIŞTINIZ
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Toplam 11
Yorum
maho yerlerde yatıp zaman geçiriyordun emre efendi sivas affetmez
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Toplam 5
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birisi süper olur.
Hatayspor 1. Lig'de haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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