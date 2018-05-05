Hatayspor 1. Lig'de – Fotomaç – 05 Mayıs 2018
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    05 Mayıs 2018, Cumartesi
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    1. Lig'de

    Hatayspor 1. Lig'de

    2. Lig 'ta 34. ve son hafta maçında Afjet Afyonspor'u 2-0 yenen , şampiyon olarak 1. Lig'e yükseldi.

    Antakya Atatürk Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

    İkinci yarıya hızlı başlayan , 53. dakikada Yılmaz Özeren'in golüyle 1-0 öne geçti. Oyunun kontrolünü elinden bırakmayan Hatayspor, 60. dakikada Hamza Gür ile bir gol daha bularak, karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı.

    Bu sonuçla puanını 76'ya çıkaran Hatayspor, şampiyon olarak, 1. Lig'e çıktı.

    Maçın ardından Hataysporlu futbolcular, teknik heyet ve yöneticiler, büyük sevinç yaşayarak şampiyonluğu kutladı.

    Taraftarlar, daha sonra Büyükşehir Belediyesi önünde düzenlenen şampiyonluk kutlamasında doyasıya eğlendi.


    1. 5.5.2018 18:54
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