Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Osman Aşkın Bak, kutlama mesajında şu ifadelere yer verdi:

"TFF 2. Lig'de 2017-2018 sezonunu beyaz ve kırmızı gruplarda lider olarak tamamlayan ve şampiyonluk kupasını kaldıran Altay ve Hatayspor'u gönülden tebrik ediyorum. Sezon boyunca üst düzey performans sergileyerek zirveye çıkan ve önümüzdeki yıl Spor Toto 1. Lig'de yer alacak olan iki güzide kulübümüze başarılar diliyorum."