Bakan Bak'tan Altay ve Hatayspor'a kutlama – Fotomaç – 05 Mayıs 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    05 Mayıs 2018, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    Bakan Bak'tan ve 'a kutlama

    Bakan Bak'tan <a href="/index/altay?id=19306751-aa54-42da-9e6c-cf2d601e3b42" class="" rel="tag">Altay</a> ve <a href="/index/hatayspor?id=185d2699-d651-4fb5-9fb9-d3e641d843d6" class="" rel="tag">Hatayspor</a>'a kutlama

    Gençlik ve Spor Bakanı , 2. Lig'de gruplarını şampiyon olarak tamamlayarak 1. Lig'e yükselen ve takımlarını tebrik etti.

    Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre , kutlama mesajında şu ifadelere yer verdi:

    " 2. Lig'de 2017-2018 sezonunu beyaz ve kırmızı gruplarda lider olarak tamamlayan ve şampiyonluk kupasını kaldıran ve 'u gönülden tebrik ediyorum. Sezon boyunca üst düzey performans sergileyerek zirveye çıkan ve önümüzdeki yıl 1. Lig'de yer alacak olan iki güzide kulübümüze başarılar diliyorum."



    1. 5.5.2018 21:04
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Bakan Bak'tan ve 'a kutlama haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN