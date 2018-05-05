Altay ve Hatayspor 1. Lig'de! İşte 2. Lig'de play-off oynayacak ekipler

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 'ta Hatayspor , Afjet Afyonspor'u 2-0 yenerek Spor Toto 1. Lig'e yükseldi. Altay ve Hatayspor, Spor Toto 1. Lig'e çıktı. Spor Toto 1. Lig'e yükselecek son takım play-off maçlarının ardından belli olacak.

Kırmızı grup'ta play-off'a çıkan takımlar:

Menemen Belediye

Keçiörengücü

Afjet Afyon

Sivas BLD

Beyaz grup'ta play-off oynayacak takımlar

Bandırmaspor

Sakaryaspor

Gümüşhanespor

Şanlıurfaspor

Türkiye Futbol Federasyonu, TFF 2 ve 3. Lig'de Play-off maçlarının tarihlerini açıkladı.

2017-2018 sezonu TFF 2 ve 3. Lig'de Play-off tarihleri açıklandı. TFF 2 ve 3. Lig Play-off final müsabakalarının tarih ile merkezleri ise daha sonra ilan edilecek. TFF'den yapılan açıklamaya göre play-off'larda çeyrek ve yarı final maçlarının tarihleri şöyle:

TFF 2. Lig Play-Off Çeyrek Final

1. Maçlar: 10 Mayıs Perşembe

2. Maçlar: 14 Mayıs Pazartesi

TFF 2. Lig Play-Off Yarı Final

1. Maçlar: 18 Mayıs Cuma

2. Maçlar: 22 Mayıs Salı

TFF 3. Lig Play-Off Yarı Final

1. Maçlar: 11 Mayıs Cuma

2. Maçlar: 15 Mayıs Salı