TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta Hatayspor, TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta ise Altay Spor Toto 1. Lig'e yükselen ekipler oldu. Spor Toto 1. Lig'e yükselmek için play-off oynayacak takımlar belli oldu. İşte TFF 2. Lig'de play - off oynayacak takımlar ve play-off maçlarının tarihleri...
Altay ve Hatayspor, Spor Toto 1. Lig'e çıktı. Spor Toto 1. Lig'e yükselecek son takım play-off maçlarının ardından belli olacak.
Kırmızı grup'ta play-off'a çıkan takımlar:
Menemen Belediye
Keçiörengücü
Afjet Afyon
Sivas BLD
Beyaz grup'ta play-off oynayacak takımlar
Bandırmaspor
Sakaryaspor
Gümüşhanespor
Şanlıurfaspor
Türkiye Futbol Federasyonu, TFF 2 ve 3. Lig'de Play-off maçlarının tarihlerini açıkladı.
2017-2018 sezonu TFF 2 ve 3. Lig'de Play-off tarihleri açıklandı. TFF 2 ve 3. Lig Play-off final müsabakalarının tarih ile merkezleri ise daha sonra ilan edilecek. TFF'den yapılan açıklamaya göre play-off'larda çeyrek ve yarı final maçlarının tarihleri şöyle:
TFF 2. Lig Play-Off Çeyrek Final
1. Maçlar: 10 Mayıs Perşembe
2. Maçlar: 14 Mayıs Pazartesi
TFF 2. Lig Play-Off Yarı Final
1. Maçlar: 18 Mayıs Cuma
2. Maçlar: 22 Mayıs Salı
TFF 3. Lig Play-Off Yarı Final
1. Maçlar: 11 Mayıs Cuma
2. Maçlar: 15 Mayıs Salı
- 5.5.2018 17:39
- Güncelleme: 5.5.2018 17:53
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Aykut Kocaman: Akhisar yedekleri oynatırsa çok ayıp eder
Toplam 50
Yorum
VEDAT BURSA DA MAÇA ÇIKMAZ ARTIK NASIL OLSA SİZ ALIŞTINIZ
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Toplam 11
Yorum
maho yerlerde yatıp zaman geçiriyordun emre efendi sivas affetmez
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Toplam 5
Yorum
birisi süper olur.
Altay ve Hatayspor 1. Lig'de! İşte 2. Lig'de play-off oynayacak ekipler haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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