Altay ve Hatayspor 1. Lig'e yükseldi! 2. Lig'de play-off oynayacak takımlar belli oldu
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    05 Mayıs 2018, Cumartesi
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    ve 1. Lig'de! İşte 2. Lig'de play-off oynayacak ekipler

    Altay ve Hatayspor 1. Lig'de! İşte 2. Lig'de play-off oynayacak ekipler

    TFF 2. Lig 'ta , TFF 2. Lig 'ta ise Spor Toto 1. Lig'e yükselen ekipler oldu. Spor Toto 1. Lig'e yükselmek için play-off oynayacak takımlar belli oldu. İşte TFF 2. Lig'de play - off oynayacak takımlar ve play-off maçlarının tarihleri...

    TFF 2. Lig 'ta , Afjet Afyonspor'u 2-0 yenerek Spor Toto 1. Lig'e yükseldi.

    ve Hatayspor, Spor Toto 1. Lig'e çıktı. Spor Toto 1. Lig'e yükselecek son takım play-off maçlarının ardından belli olacak.

    Kırmızı grup'ta play-off'a çıkan takımlar:

    Menemen Belediye
    Keçiörengücü
    Afjet Afyon
    Sivas BLD

    Beyaz grup'ta play-off oynayacak takımlar

    Bandırmaspor
    Sakaryaspor
    Gümüşhanespor
    Şanlıurfaspor

    TFF 2. Lig ve 3. Lig play - off tarihleri ise şöyle:

    Türkiye Futbol Federasyonu, TFF 2 ve 3. Lig'de Play-off maçlarının tarihlerini açıkladı.

    2017-2018 sezonu TFF 2 ve 3. Lig'de Play-off tarihleri açıklandı. TFF 2 ve 3. Lig Play-off final müsabakalarının tarih ile merkezleri ise daha sonra ilan edilecek. TFF'den yapılan açıklamaya göre play-off'larda çeyrek ve yarı final maçlarının tarihleri şöyle:

    Çeyrek Final

    1. Maçlar: 10 Mayıs Perşembe

    2. Maçlar: 14 Mayıs Pazartesi

    TFF 2. Lig Play-Off Yarı Final

    1. Maçlar: 18 Mayıs Cuma

    2. Maçlar: 22 Mayıs Salı

    TFF 3. Lig Play-Off Yarı Final

    1. Maçlar: 11 Mayıs Cuma

    2. Maçlar: 15 Mayıs Salı

    1. 5.5.2018 17:39
    2. Güncelleme: 5.5.2018 17:53
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