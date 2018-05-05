1.Lig'de Play Off oynayacak takımlar belli oldu – Fotomaç – 05 Mayıs 2018
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    05 Mayıs 2018, Cumartesi
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    1.Lig'de Play Off oynayacak takımlar belli oldu

    1.Lig'de Play Off oynayacak takımlar belli oldu

    1.Lig'de Play Off oynayacak takımlar belli oldu.

    1.Lig'de Play Off oynayacak takımlar belli oldu. İşte o takımlar:

    Ümraniyespor

    Gazişehir Gaziatep FK

    BB Erzurumspor

    Ayrıntılar geliyor...

    1. 5.5.2018 18:59
    2. Güncelleme: 5.5.2018 19:09
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