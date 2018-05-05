1.Lig'de Play Off oynayacak takımlar belli oldu
- 5.5.2018 18:59
- Güncelleme: 5.5.2018 19:09
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Aykut Kocaman: Akhisar yedekleri oynatırsa çok ayıp eder
Toplam 50
Yorum
VEDAT BURSA DA MAÇA ÇIKMAZ ARTIK NASIL OLSA SİZ ALIŞTINIZ
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Emre Belözoğlu gözyaşlarını tutamadı!
Toplam 11
Yorum
maho yerlerde yatıp zaman geçiriyordun emre efendi sivas affetmez
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Fenerbahçe'ye Yaya Toure müjdesi
Toplam 5
Yorum
birisi süper olur.
1.Lig'de Play Off oynayacak takımlar belli oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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