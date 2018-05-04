Tetiş Yapı Elazığspor ile İstanbulspor 2-2 berabere kaldı
Spor Toto 1. Lig'in 34. haftasında Tetiş Yapı Elazığspor ile İstanbulspor 2-2 berabere kaldı.
Stat: Elazığ Atatürk
Hakemler: Ramazan Keleş, Murat Şener, Burak Cansız
Tetiş Yapı Elazığspor: Ahmet Sabri Fener (Dk. 61 Ahmet Doğan), Adem Alkaşi, Sezgin Coşkun, Mehmet Yiğit, Emre Öztürk, Kadir Bekmezci, Alpaslan Öztürk (Dk. 51 Selim Enes), Mertan Caner Öztürk, Sarpong, Hora, Diarra (Dk. 68 Enes Batın Kaplan)
İstanbulspor: Okan Kocuk, Onur Ergün, Cajic (Dk. 76 Muhsin Yıldırım), Oğuzhan Berber (Dk. 54 İbrahim Halil Çolak), Wellington, Kubilay Aktaş, Mehmet Zeki Çelik, Eslem Öztürk, Ali Dere, Tuncer Duhan Aksu (Dk. 61 Bougouhi), İbrahim Yılmaz
Goller: Dk. 21 ve 38 Mertan Caner Öztürk (Tetiş Yapı Elazığspor), Dk. 86 ve 89 Bougouhi (İstanbulspor)
Sarı kartlar: Dk. 30 Diarra, Dk. 49 Hora (Tetiş Yapı Elazığspor)
- 4.5.2018 23:29
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Toplam 1
Yorum
serdar sebepsiz mi :) takım büyük maçlarda top oynamıyordu takımın ahengiyle oynadı heralde farklı bir takımdan bahsediyor
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Yorum
savasci fener kesinlikle rakipler değişir finalin adi herzaman fnerbahcedir onsuz bir turkiye düşünülemez ,ligden düşürseler dusdugu lig aydınlanır
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Toplam 1
Yorum
gs yuh yani.... allah yardimcimiz olsun fatih hoca
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