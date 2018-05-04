Tetiş Yapı Elazığspor ile İstanbulspor 2-2 berabere kaldı – Fotomaç – 04 Mayıs 2018
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    04 Mayıs 2018, Cuma
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    ile İstanbulspor 2-2 berabere kaldı

    Tetiş Yapı Elazığspor ile İstanbulspor 2-2 berabere kaldı

    1. Lig'in 34. haftasında ile İstanbulspor 2-2 berabere kaldı.

    Stat: Elazığ Atatürk

    Hakemler: Ramazan Keleş, Murat Şener, Burak Cansız

    Tetiş Yapı Elazığspor: Ahmet Sabri Fener (Dk. 61 ), Adem Alkaşi, Sezgin Coşkun, Mehmet Yiğit, Emre Öztürk, , (Dk. 51 Selim Enes), , Sarpong, Hora, Diarra (Dk. 68 Enes Batın Kaplan)

    İstanbulspor: Okan Kocuk, Onur Ergün, Cajic (Dk. 76 Muhsin Yıldırım), (Dk. 54 İbrahim Halil Çolak), Wellington, Kubilay Aktaş, Mehmet Zeki Çelik, Eslem Öztürk, Ali Dere, Tuncer Duhan Aksu (Dk. 61 Bougouhi), İbrahim Yılmaz

    Goller: Dk. 21 ve 38 Mertan Caner Öztürk (), Dk. 86 ve 89 Bougouhi (İstanbulspor)

    Sarı kartlar: Dk. 30 Diarra, Dk. 49 Hora (Tetiş Yapı Elazığspor)

    1. 4.5.2018 23:29
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