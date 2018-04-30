Denizlispor'da büyük sevinç – Fotomaç – 30 Nisan 2018
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    30 Nisan 2018, Pazartesi
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    'da büyük sevinç

    Denizlispor'da büyük sevinç

    1'inci Lig'in 33'üncü haftasında 'u 5-0 mağlup ederek kümede kalmayı büyük oranda garantileyen 'da başkan , üzerinden çok büyük bir yükün kalktığını söyledi.

    Emeklerinin karşılığını aldıkları için çok mutlu olduklarını ifade eden başkan , "Çok bahtiyar oldum. Sezon başından bu yana ne çektiğimizi bir Allah, bir de biz biliyoruz. Büyük fedakarlıklar ve emeklerle bu yerlere kadar geldik. 'Bu takım yüzde 100 düştü' dediklerinde bile umudumuzu kesmeyip yönetim kurulundaki arkadaşlarımla gecemizi gündüzümüze katarak takımı ve kulübü ayakta tutmaya çalıştık" diye konuştu.

    "Aslında söylenecek çok şey var ama önemli olan 'nin markası olan Denizlisporumuzun ligde kalması, Denizlililerin ve taraftarlarımızın yüzlerinin gülmesiydi" diyen Üstek, "Bunu güç de olsa başarabildik. Herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Artık bu takıma sahip çıkılmasını istiyoruz. Geride sadece maçımız kaldı. Buradan da puan alarak ligde kalacağız. Daha sonra gelecek yılın planlamasının acilen yapılması gerekiyor" dedi.
    Üstek, yönetim kurulu ile bir araya gelip değerlendirme toplantısı yapacaklarını da sözlerine ekledi. Pazar günü ligin son maçında Boluspor ile deplasmanda oynayacak 'da cezalı ya da sakat oyuncu bulunmuyor.

    1. 30.4.2018 12:40
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