Hoş geldin Ankaragücü! – Fotomaç – 29 Nisan 2018
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    29 Nisan 2018, Pazar
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    Hoş geldin Ankaragücü!

    Hoş geldin Ankaragücü!

    Ankaragücü, Manisa’yı 3-0’la devirdi. , ’de 2 puan bırakıp, Ümraniye evinde ’ye yenilince, sarı-lacivertliler ilk iki sırada yer almayı garantiledi ve bitime 1 hafta kala ’e döndü.

    1. Lig'de Ankaragücü, 'nin ardından mutlu sona ulaşan ikinci takım oldu. Başkent ekibi, küme düşmesi kesinleşen Manisa'yı, 47'de Kehinde, 53'te Umut Nayır'ın penaltısıyla ve 90+3'te Enes Kubat'la 3-0 yendi. Sarı-Lacivertliler, lider Rize'nin 3. sıradaki Ümraniye'u 1-0 yenmesiyle, Ümraniye ile arasındaki farkı bir maç kala 4 puana çıkardı.

    ES-ES YARDIM ETTİ!
    Ankaragücü'nün 'e çıkması için Ümraniye'nin yenilmesi yetmiyordu. Eskişehir deplasmanına çıkan , 2-2'lik sonuçla 2 puan bıraktı ve Ankaragücü ile arasındaki fark 5'e çıktı. Sonuçların belli olmasının ardından Ankaragücü büyük mutluluk yaşadı. Tam 6 yıl sonra yeniden Süper Lig'e yükselen 108 yıllık dev kulüpte coşkulu bir şekilde sevinç vardı.

    TARAFTARA ARMAĞAN OLSUN
    Ankaragücü çok mutluydu. Kartal, "Bugün muhteşem taraftarımız, camiamız, başkanımız, yöneticimiz, medyamız hak ettiği yere geldi. Sezon başından beri amacımız buydu. Çok şükür beklenen oldu. Biz sezon başından bugüne kadar çok sayıda sıkıntı yaşadık ama hiçbir zaman bu sıkıntılar bizim hedeflerimizin, inancımızın önüne geçmedi. Çok karakterli bir oyuncu grubuyla inandığımız yolda yürümeye devam ettik. Arada kırılmalar da oldu ama taraftarlarımız her zaman bize destek verdi. Onların bu desteğine layık olmak için bizler de çok çalıştık. Bugün Süper Lige çıktık. Bu takımın Süper Lig'deki konumu Türk futboluna, Ankaragücü camiasına ve muhteşem Ankaragücü taraftarına olsun. Bundan sonra güzel bir planlamayla bu takımın geleceği ile ilgili neler olacağını oturup konuşacağız hep beraber. Şu ana kadar anlatılacak çok hikaye var" dedi.

    GURURLUYUZ GÜÇLÜYÜZ!
    Ankaragücü Başkanı , Spor Toto Süper Lig'e yükselmelerinin gururunu yaşadıklarını söyledi. Yiğiner, "Büyük sıkıntılarla uğraştık ancak kulübümüz hak ettiği yere geldi. Kimi zaman yalnız kaldık ama umudumuzu hiç yitirmedik. Teknik direktörümüz İsmail Kartal başta olmak üzere yöneticilerimiz, futbolcularımız, kulüp çalışanlarımız ve özellikle de büyük taraftarımız şampiyonluğun tuğlalarını tek tek örerek mutlu sona ulaştık. İnancımız hiç sarsılmadı ve sonunda Süper Lig'e çıkmayı başardık. Gururluyuz, güçlüyüz, Ankaragüçlüyüz" ifadelerini kullandı.

    TEBRİKLER KARDEŞ!
    Ankaragücü'ne, kulüp olarak ilan ettiği 'dan tebrik geldi. Bursaspor yaptığı açıklamada, "Tebrikler kardeş! Hoş geldin" ifadelerini kullandı. Ankaragücü de cevap olarak, "Biz geldik kardeşim. Çay koy hasret giderelim" yazdı.

    1. 29.4.2018
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