Süper Lig'e çıkan iki takım belli oldu – Fotomaç – 28 Nisan 2018
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    28 Nisan 2018, Cumartesi
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    'e çıkan iki takım belli oldu

    Süper Lig'e çıkan iki takım belli oldu

    Spor Toto 1. Lig'de 33. hafta maçları oynanırken Spor Toto 'e çıkma heyecanı yaşandı. Lider deplasmanda Ümraniyespor'u 1-0 mağlup etti, takipçisi Ankaragücü de deplasmanda GM Manisaspor'u 3-0 mağlup ederek ligin bitimine bir hafta kala Süper Lig'e yükselmeyi garantilediler.

    Spor Toto 1'Lig'in 33. haftasında lider deplasmanda ligin 3. sırasında yer alan Ümraniyespor'u 1-0 mağlup etti.

    Bu sonuçla puanını 66'ya yükselten Çaykur Rizespor son hafta öncesi 'e yükselmeyi garantiledi.

    Süper Lig'e yükselen bir diğer takım oldu. Deplasmanda GM Manisaspor'u 3-0 mağlup eden MKE Ankaragücü, puanını 62'ye yükselti ve Süper Lig'e yükselen ikinci takım oldu.

    Ümraniyespor evinde Çaykur Rizespor'a mağlup olarak 58 puanla 3. sırada kaldı ve play-off'u garantiledi. Play-off'u garantileyen diğer takım ise ile 2-2 berabere kalan oldu.

    Play-off'a kalma şansını son maça bırakan takımlar ise şöyle;

    BB
    Altınordu
    BB Erzurumspor

    1. 28.4.2018 17:24
    2. Güncelleme: 28.4.2018 17:42
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