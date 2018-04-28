Süper Lig'e çıkan iki takım belli oldu
Spor Toto 1. Lig'de 33. hafta maçları oynanırken Spor Toto Süper Lig'e çıkma heyecanı yaşandı. Lider Çaykur Rizespor deplasmanda Ümraniyespor'u 1-0 mağlup etti, takipçisi Ankaragücü de deplasmanda GM Manisaspor'u 3-0 mağlup ederek ligin bitimine bir hafta kala Süper Lig'e yükselmeyi garantilediler.
Spor Toto 1'Lig'in 33. haftasında lider Çaykur Rizespor deplasmanda ligin 3. sırasında yer alan Ümraniyespor'u 1-0 mağlup etti.
Bu sonuçla puanını 66'ya yükselten Çaykur Rizespor son hafta öncesi Süper Lig'e yükselmeyi garantiledi.
Süper Lig'e yükselen bir diğer takım MKE Ankaragücü oldu. Deplasmanda GM Manisaspor'u 3-0 mağlup eden MKE Ankaragücü, puanını 62'ye yükselti ve Süper Lig'e yükselen ikinci takım oldu.
Ümraniyespor evinde Çaykur Rizespor'a mağlup olarak 58 puanla 3. sırada kaldı ve play-off'u garantiledi. Play-off'u garantileyen diğer takım ise Eskişehirspor ile 2-2 berabere kalan Boluspor oldu.
Play-off'a kalma şansını son maça bırakan takımlar ise şöyle;
Gaziantepspor BB
Altınordu
BB Erzurumspor
- 28.4.2018 17:24
- Güncelleme: 28.4.2018 17:42
-
Provokasyona dikkat!
Toplam 1
Yorum
baki sahaya peruk bile atmayın.saçı az olanlar alınganlık gösterip sahayı terkedebilir.
-
Aatıf: "Gol benim esas işim zaten"
Toplam 1
Yorum
sami 3 senedir bir halt ettigin yoktu, simdi birkac gol attin diye havalara girme, zaten sezon sonu yolcusun, fener bu kisilerle bir yere varamaz
-
Fatih Terim'den Başakşehir taktiği
Toplam 1
Yorum
trakyalı fatih terimin ve abdurahim beyin taktiği hakemler
Süper Lig'e çıkan iki takım belli oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.