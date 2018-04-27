Spor Toto 1. Lig'de kritik cumartesi

Çaykur Rizespor'un 63 puanla lider durumda bulunduğu ligde Karadeniz temsilcisi, yarın 3. sıradaki Ümraniyespor'la karşılaşacak. Karadeniz temsilcisi rakibinden en az 1 puan aldığı takdirde geçen sezon veda ettiği Süper Lig'e dönecek.

Çaykur Rizespor'un takipçisi MKE Ankaragücü ise Grandmedical Manisaspor'u yenip, Ümraniyespor'un puan kaybetmesi halinde Süper Lig'e çıkmayı başaracak.

Geçen yıl TFF 2. Lig'den 1. Lig'e yükselen Başkent temsilcisi, en son 2011-2012'de Süper Lig'de yer almıştı.

Play-off barajında yer alan Boluspor'un 56, Gazişehir Gaziantep'in 53 ve Altınordu'nun 52 puanın bulunduğu ligde bu takımları takip eden 49 puanlı Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile 47 puanlı Tetiş Yapı Elazığspor ve 46'şar puanlı Balıkesirspor Baltok ile İstanbulspor, play-off için rakiplerinin hata yapmasını bekleyecek.

DÜŞME HATTI

Gaziantepspor ve Grandmedical Manisaspor'un daha önce lige veda ettiği Spor Toto 1. Lig'de düşme hattı yakınındaki takımlar da kritik müsabakalara çıkacak.

Ligden düşecek son takımın 34. haftada belli olacağı ligde 35'er puana sahip takımlardan Denizlispor, lige veda etmesi kesinleşen Gaziantepspor'u konuk ederken, Samsunspor ise Akın Çorap Giresunspor deplasmanında puan arayacak.

Ligde 37 puanı bulunan Eskişehirspor, yarın Boluspor'u ağırlarken, aynı puana sahip Adana Demirspor da Adana'da Altınordu karşılaşacak.

PROGRAM

Tüm maçların yarın saat 15.30'da başlayacağı 33. haftada program şöyle:

Ümraniyespor-Çaykur Rizespor (Ümraniye Belediyesi)

Grandmedical Manisaspor-MKE Ankaragücü (Manisa 19 Mayıs)

Gazişehir Gaziantep-Balıkesirspor Baltok (Gaziantep)

Denizlispor-Gaziantepspor (Denizli Atatürk)

Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Tetiş Yapı Elazığspor (Kazım Karabekir)

Adana Demirspor-Altınordu (Adana 5 Ocak Fatih Terim)

İstanbulspor-Adanaspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

Eskişehirspor-Boluspor (Yeni Eskişehir)

Akın Çorap Giresunspor-Samsunspor (Giresun Atatürk)