Samsunspor’un kritik virajı
Kümede kalma mücadelesi veren Samsunspor ile ligde iddiası kalmayan Akın Çorap Giresunspor 33. haftada oynayacakları karşılaşma ile 45. kez birbirlerine rakip olacaklar.
Bu zamana kadar oynanan 44 karşılaşmada Samsunspor rakip filelere 43 gol atma başarısı gösterirken, Giresunspor ise rakip fileleri 47 kez havalandırdı. Giresun'da oynanan 22 karşılaşmada ise Samsunspor 15 gol atarken, Giresunspor ise 26 gol kaydetti.
Karşılaşma öncesinde Samsunspor 32 haftada topladığı 35 puanla küme düşme hattında bulunurken, 41 puanı bulunan Akın Çorap Giresunspor 'un bir iddiası bulunmuyor.
Cumartesi günü saat 15.30'da Giresun Atatürk Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı FIFA kokartlı hakem Halis Özkahya yönetecek. Spor Toto 1. Lig'deki 9 maç da Cumartesi günü aynı saatte başlayacak.
- 27.4.2018 12:32
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Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde oynanacak Fenerbahçe maçına çıkmayacağını KAP'a bildirdi
Toplam 11
Yorum
adsız hakem macı tatil etmeden şenol güneş soyunma odasına gidiyor hakem de arkasından hocam hocan diye sesleniyor sonra maç tatil edildi .
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Maça çıkamama kararı alan Beşiktaş'a gelebilecek 3 büyük ceza
Toplam 13
Yorum
o zamanin yardimci antrönörü acikladiydi, baricin mantosunun alt tarafina geldi, hic bir yarasi yoktu, bu maci bitirmemek icindi diye, arastir bence
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Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde oynanacak Fenerbahçe maçına çıkmayacağını KAP'a bildirdi
Toplam 11
Yorum
mk bunu zamanında trabzonspor maçından kaçan takımın taraftarının söylüyor olması da ilginç
Samsunspor’un kritik virajı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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