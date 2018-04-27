Mevlüt Doğan: “Play-Off’a yükseleceğiz” – Fotomaç – 27 Nisan 2018
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    27 Nisan 2018, Cuma
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    : “Play-Off’a yükseleceğiz”

    Mevlüt Doğan: “Play-Off’a yükseleceğiz”
    1. Lig'de nefes kesen Play-Off yarışında son haftalarda aldığı başarılı sonuçlarla iddialı hale gelen 'da nefesler tutuldu. Kalan 2 maçını kazanması halinde Play-Off'a yükselecek olan mavi-beyazlılarda yarın sahasında oynayacağı maçında 3 puan alıp son haftaya moralli girmek istiyor.

    "Hedefimiz . Bunun için ilk engel olan Play-Off'u aşmalıyız" diyen Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulübü Başkanı , "Büyük camiası ile bu şehir Süper Lig'i hak ediyor. Son haftalardaki yükselen performansımızla yolumuza emin adımlarla devam ediyoruz. Son 2 haftada oynayacağımız Elazığspor ile Altınorduspor maçlarını kazanarak Play-Off'a çıkacağımıza yürekten inanıyoruz. Onursal Başkanımız 'in ifade ettiği gibi 'şampiyonluk bu şehrin ruhunda var.' Biz de bunu başaracağız" diye konuştu.

    Çok iyi bir takım kadrosuna sahip olduklarının altını çizen Başkan Mevlüt Doğan, "Şanssız maçlar oynayarak zaman zaman yarışta geride kaldık. Ancak son haftalarda gerçek kimliğimizi ortaya koyduk, yüksek tempoyla iyi oynayarak yeniden iddialı hale geldik. Şimdi her şey kendi elimizde. 2 maçı kazanıp şampiyonluk yolculuğumuzu sürdüreceğiz. Bunun için öncelikle yarın sahamızda oynayacağımız Elazığspor engelini aşmalıyız. Taraftarımızın da desteğiyle bunu başaracağız" dedi.
    1. 27.4.2018 10:54
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