Mevlüt Doğan: “Play-Off’a yükseleceğiz”
"Hedefimiz Süper Lig. Bunun için ilk engel olan Play-Off'u aşmalıyız" diyen Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulübü Başkanı Mevlüt Doğan, "Büyük camiası ile bu şehir Süper Lig'i hak ediyor. Son haftalardaki yükselen performansımızla yolumuza emin adımlarla devam ediyoruz. Son 2 haftada oynayacağımız Elazığspor ile Altınorduspor maçlarını kazanarak Play-Off'a çıkacağımıza yürekten inanıyoruz. Onursal Başkanımız Mehmet Sekmen'in ifade ettiği gibi 'şampiyonluk bu şehrin ruhunda var.' Biz de bunu başaracağız" diye konuştu.
Çok iyi bir takım kadrosuna sahip olduklarının altını çizen Başkan Mevlüt Doğan, "Şanssız maçlar oynayarak zaman zaman yarışta geride kaldık. Ancak son haftalarda gerçek kimliğimizi ortaya koyduk, yüksek tempoyla iyi oynayarak yeniden iddialı hale geldik. Şimdi her şey kendi elimizde. 2 maçı kazanıp şampiyonluk yolculuğumuzu sürdüreceğiz. Bunun için öncelikle yarın sahamızda oynayacağımız Elazığspor engelini aşmalıyız. Taraftarımızın da desteğiyle bunu başaracağız" dedi.
- 27.4.2018 10:54
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Tatil edilen Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi ile ilgili 22 kişi daha adliyeye sevk edildi
Toplam 2
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fanatik olayı yapan fenerbahçe 3 0 mağlup olan beşiktaş
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Fenerbahçe’den ‘Tolga’ tepkisi
Toplam 9
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Provakatör Olayların baş sorumlusu Tolga, en karlı çıkan da o. Beşiktaş yönetimi Tolga'ya ağır para cezası verip kupa zararını Tolga'dan çıkarmalı.
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Beşiktaş, Fenerbahçe maçına çıkmayacak!
Toplam 18
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ged 61 beşiktaşın ortaya koyduğubu bu onurlu ve cesur tepki türk futbolu için milat olmalı..ve futbol federasyonu toptan istifa etmeli...
Mevlüt Doğan: “Play-Off’a yükseleceğiz” haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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