Manisaspor, Ankaragücü'nü konuk ediyor
SPOR Toto 1'inci Lig'de küme düşmesi henüz bitime 5 hafta kala kesinleşen Grandmedical Manisaspor, yarın Süper Lig peşindeki Ankaragücü'nü ağırlayacak.
Manisa 19 Mayıs Stadı'nda Zorbay Küçük'ün yöneteceği mücadele saat 15.30'da başlayacak. Siyah-beyazlı yönetim, bilet fiyatlarını VIP ve misafir 75, kapalı 50 TL olarak açıklayıp konuk taraftarlara 1650 kişilik kontenjan ayırdı. İki kulüp arasında önceki yıllarda da bilet fiyatı tartışması yaşandığını hatırlatan Ankaragücü cephesi, zamlı fiyatlara tepki gösterdi. Genç ağırlıklı kadrosuyla ligde son 12 maçın 11'ini kaybeden Manisaspor için mücadele yalnız prestij niteliği taşırken Ankaragücü'nün 90 dakika sonrası Süper Lig'e dönüşünü ilan etme ihtimali bulunuyor. Geçen sezon 2'nci Lig'den 1'inci Lig'e çıkan Başkent temsilcisi, Manisaspor'u yener, alt sırasındaki rakipleri Ümraniyespor ve Boluspor ise puan kaybı yaşarsa son hafta öncesi 6 yıl sonra Süper Lig'e dönecek.
- 27.4.2018 12:35
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Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde oynanacak Fenerbahçe maçına çıkmayacağını KAP'a bildirdi
Toplam 15
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filiz bjk olmak budur bjk duruşu
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Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde oynanacak Fenerbahçe maçına çıkmayacağını KAP'a bildirdi
Toplam 15
Yorum
filiz en dogru karar bjk duruşu bu işte
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Beşiktaş, Fenerbahçe maçına çıkmayacak!
Toplam 42
Yorum
BEŞİKTAŞ KARDEŞ O RUH HASTASI ÜZERİNE GİTME ONUN UZMAN İSMİ ALTINDA BİR SÜRÜ KULLANICI ADI VAR YAZIYOR İŞTE FİKRİ YOK ZİKRİ YOK BOŞLUKTA !
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