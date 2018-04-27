Çaykur Rizespor'da Süper Lig heyecanı – Fotomaç – 27 Nisan 2018
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    27 Nisan 2018, Cuma
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    'da heyecanı

    <a href="/index/caykur-rizespor?id=24836e4a-2002-4f2e-a3da-c34ef7c24534" class="" rel="tag">Çaykur Rizespor</a>'da <a href="/index/super-lig?id=9198d716-c5e4-4b0f-84d7-c7955c662dd8" class="" rel="tag">Süper Lig</a> heyecanı

    1. Lig'in 33. haftasında yarın Ümraniyespor'a konuk olacak lider 'un kulüp basın sözcüsü Hasan Yavuz Bakır, şampiyonluk yarışında sezonun en değerli maçına çıkacaklarını, kazanıp 'e şampiyon olarak çıkmayı garantilemek istediklerini söyledi.

    Bakır, yaptığı açıklamada, şampiyonluk yarışının çok zor geçtiğini, son 2 haftaya girilirken kıyasıya yarışın devam ettiğini, kaybedilecek puanların artık telafisinin mümkün olmadığını belirtti.

    Ümraniyespor'un ilk iki yarışının içerisindeki rakiplerinden biri olduğuna değinen Bakır, "Rakibimiz, 'i sezon başından itibaren çok isteyen ve iyi top oynayan ekiplerden birisi. Çok tecrübeli bir kadroya sahipler. Özellikle iç sahada çok başarılı sonuçlar aldı. Sahalarında 16 maçta sadece 'a karşı kaybettiler. Çok zor bir maç bizi bekliyor." dedi.

    Her iki ekip için de zorluk ve anlamı yüksek bir maç olacağına vurgu yapan Bakır, şöyle konuştu:

    "Rakibimiz ilk iki şansını kaybetmek istemiyor, biz ise yara almamak için oynayacağız. Şampiyonluk yarışında sezonun en zor ve en değerli maçına çıkıyoruz. Ümraniyespor karşısında kazanıp, Süper Lig'e şampiyon olarak çıkmak istiyoruz. Rakibimizle aramızdaki beş puanlık fark çok önemli değil. Rehavetin getireceği zararları biliyoruz. Bu nedenle hedefimiz bir puan değil üç puan üzerine olacak."

    Geçen sezon veda ettikleri Süper Lig'in kapısına geldiklerini aktaran Bakır, "Bu ligde hep misafir olduğumuzu söyledik. Misafirliğimizi Ümraniyespor maçı ile sonlandırıp son hafta kendi sahamızda Gazişehir maçı ile kupamızı kaldırmak en büyük temennimiz. Bu camia futbolcusundan taraftarına kadar verdiği mücadele ile bunu sonuna kadar hak etti." ifadelerini kullandı.

    1. 27.4.2018 12:04
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