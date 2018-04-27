Altınordu Adana'da galibiyet arıyor – Fotomaç – 27 Nisan 2018
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    27 Nisan 2018, Cuma
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    Altınordu 'da galibiyet arıyor

    Altınordu Adana'da galibiyet arıyor

    SPOR Toto 1. Lig'de son olarak evinde küme düşen Grandmedical Manisaspor'u 3-0 mağlup ederek ilk 6'daki yerini koruyan Altınordu, yarın 33. hafta mücadelesinde deplasmanda lige tutunma savaşı veren 'la karşı karşıya gelecek.

    5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda saat 15.30'da başlayacak müsabakada Serkan Tokat düdük çalacak. Maçı beIN Sports Max 2 naklen yayınlayacak. ekibinde daha önce sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan sağ bek Kerim Alıcı dışında eksik bulunmuyor.

    Kırmızı-lacivertliler sezonun ilk yarısında evinde 1-1 berabere kaldığı rakibini yenerek son hafta öncesi Play-Off hattındaki yerini korumak istiyor. Ligde Altınordu 52 puanla 6. sırada, Demir ise 37 puanla 14. basamakta yer alıyor. Son 2 haftadan 6 puan çıkararak hedefledikleri Play-Off'a kalacaklarını söyleyen Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu, "Adana deplasmanları her zaman zor olmuştur ancak ben takımıma güveniyorum. Galibiyet dışındaki diğer ihtimalleri düşünmüyoruz. Hedefimiz 3 puan" diye konuştu.

    ALTINORDU

    Erce - Murat, Hasan, Uğur, Yusuf, Deniz, Barış, Serkan, Kerim Avcı, Erdoğan, Mirkan

    1. 27.4.2018 11:16
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