Altınordu Adana'da galibiyet arıyor
SPOR Toto 1. Lig'de son olarak evinde küme düşen Grandmedical Manisaspor'u 3-0 mağlup ederek ilk 6'daki yerini koruyan Altınordu, yarın 33. hafta mücadelesinde deplasmanda lige tutunma savaşı veren Adana Demirspor'la karşı karşıya gelecek.
5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda saat 15.30'da başlayacak müsabakada Serkan Tokat düdük çalacak. Maçı beIN Sports Max 2 naklen yayınlayacak. İzmir ekibinde daha önce sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan sağ bek Kerim Alıcı dışında eksik bulunmuyor.
Kırmızı-lacivertliler sezonun ilk yarısında evinde 1-1 berabere kaldığı rakibini yenerek son hafta öncesi Play-Off hattındaki yerini korumak istiyor. Ligde Altınordu 52 puanla 6. sırada, Adana Demir ise 37 puanla 14. basamakta yer alıyor. Son 2 haftadan 6 puan çıkararak hedefledikleri Play-Off'a kalacaklarını söyleyen Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu, "Adana deplasmanları her zaman zor olmuştur ancak ben takımıma güveniyorum. Galibiyet dışındaki diğer ihtimalleri düşünmüyoruz. Hedefimiz 3 puan" diye konuştu.
ALTINORDU
Erce - Murat, Hasan, Uğur, Yusuf, Deniz, Barış, Serkan, Kerim Avcı, Erdoğan, Mirkan
- 27.4.2018 11:16
-
Beşiktaş, Fenerbahçe maçına çıkmayacak!
Toplam 37
Yorum
kimi yenmemisiz ? Sanki hiç yenmedik yenmiyoruz.. yaw hehe daha 1 ay falan oldu 3-1 yendik ya sizi..
-
Maça çıkamama kararı alan Beşiktaş'a gelebilecek 3 büyük ceza
Toplam 9
Yorum
BEŞİKTAŞ FB Lİ DELİKANLI YÜREKLİ TARAFTARDAN ARTIK BİR BEKLENTİMİZ VAR YÜREĞİNİZ VAR İSE AYNI HAREKETLERİ AVRUPA KUPALARINDA YAPIN !
-
Beşiktaş, Fenerbahçe maçına çıkmayacak!
Toplam 37
Yorum
Kartal sen merak etme herkes, hem Tolga'yi biliyor hem Volkan'i. Sen istedigin kadar karsilastir...
Altınordu Adana'da galibiyet arıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.