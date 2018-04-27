Altınordu Adana'da galibiyet arıyor

5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda saat 15.30'da başlayacak müsabakada Serkan Tokat düdük çalacak. Maçı beIN Sports Max 2 naklen yayınlayacak. İzmir ekibinde daha önce sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan sağ bek Kerim Alıcı dışında eksik bulunmuyor.

Kırmızı-lacivertliler sezonun ilk yarısında evinde 1-1 berabere kaldığı rakibini yenerek son hafta öncesi Play-Off hattındaki yerini korumak istiyor. Ligde Altınordu 52 puanla 6. sırada, Adana Demir ise 37 puanla 14. basamakta yer alıyor. Son 2 haftadan 6 puan çıkararak hedefledikleri Play-Off'a kalacaklarını söyleyen Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu, "Adana deplasmanları her zaman zor olmuştur ancak ben takımıma güveniyorum. Galibiyet dışındaki diğer ihtimalleri düşünmüyoruz. Hedefimiz 3 puan" diye konuştu.

ALTINORDU

Erce - Murat, Hasan, Uğur, Yusuf, Deniz, Barış, Serkan, Kerim Avcı, Erdoğan, Mirkan