Sait Karafırtınalar: "Süper Lig’e çıkacağız" – Fotomaç – 26 Nisan 2018
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    26 Nisan 2018, Perşembe
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    Sait Karafırtınalar: "’e çıkacağız"

    Sait Karafırtınalar: "Süper Lig’e çıkacağız"
    1. Lig'de 56 puanla 4. sırada bulunan 'da Sait Karafırtınalar açıklamalarda bulundu. Cumartesi günü deplasmanına gidecek olan 'nun tecrübeli hocası, "Sezonu ilk 2 sırada olmazsa da ilk 6 içerisinden Play- Off'a kalarak bitirmek istiyoruz. Sonra 'e çıkarak süslemeliyiz. Maçları kazanan ve isteyen bir takım var. Bunun da şampiyonlukla sonlanmasını temenni ediyoruz" ifadelerini kullandı.
    1. 26.4.2018
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