Sait Karafırtınalar: "Süper Lig’e çıkacağız"
Spor Toto 1. Lig'de 56 puanla 4. sırada bulunan Boluspor'da Teknik Direktör Sait Karafırtınalar açıklamalarda bulundu. Cumartesi günü Eskişehir deplasmanına gidecek olan Bolu'nun tecrübeli hocası, "Sezonu ilk 2 sırada olmazsa da ilk 6 içerisinden Play- Off'a kalarak bitirmek istiyoruz. Sonra Süper Lig'e çıkarak süslemeliyiz. Maçları kazanan ve isteyen bir takım var. Bunun da şampiyonlukla sonlanmasını temenni ediyoruz" ifadelerini kullandı.
- 26.4.2018
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