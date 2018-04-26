Kaplan İstanbul yolcusu – Fotomaç – 26 Nisan 2018
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    26 Nisan 2018, Perşembe
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    Kaplan yolcusu

    Kaplan İstanbul yolcusu

    1. Lig takımlarından , cumartesi günü deplasmanda oynayacağı İstanbulspor maçı için yarın ’dan ayrılacak.

    Osman Yereşen Tesisleri'nde, Teknik Direktör Eyüp Arın yönetiminde gerçekleşen antrenmanda turuncu-beyazlılar taktik çalışma yaptı. Öte yandan, geçtiğimiz hafta oynanan Tetiş Yapı Elazığspor maçında sarı kart gören Gökhan Süzen, cezalı duruma düştü. Ligde 4. sarı kartını gören Gökhan, cumartesi oynanacak olan İstanbulspor maçında forma giyemeyecek.
    1. 26.4.2018 14:25
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