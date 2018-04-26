Gazişehir Play-Off’a kilitlendi!
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Gazişehir G.Antep'in Teknik Direktörü Erkan Sözeri, cumartesi günü konuk edecekleri Balıkesirspor Baltok'u yenerek Play-Off'u garantilemek istediklerini bildirdi. Sözeri, "Kadro kalitemiz, oyun şeklimiz belli, çok iyi bir oyun tarzımız var. Balıkesir'i yenip Play-Off'a kalacağız ve orada başarılı olacağımıza inanıyorum" diye konuştu.
- 26.4.2018
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