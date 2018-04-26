Gazişehir Play-Off’a kilitlendi! – Fotomaç – 26 Nisan 2018
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HEPSİ
    26 Nisan 2018, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    Play-Off’a kilitlendi!

    Gazişehir Play-Off’a kilitlendi!
    1. Lig ekiplerinden Gazişehir G.Antep'in Erkan Sözeri, cumartesi günü konuk edecekleri Baltok'u yenerek Play-Off'u garantilemek istediklerini bildirdi. Sözeri, "Kadro kalitemiz, oyun şeklimiz belli, çok iyi bir oyun tarzımız var. Balıkesir'i yenip Play-Off'a kalacağız ve orada başarılı olacağımıza inanıyorum" diye konuştu.
    1. 26.4.2018
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