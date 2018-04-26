1. Lig'de hakemler belli oldu – Fotomaç – 26 Nisan 2018
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    26 Nisan 2018, Perşembe
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    1. Lig'de hakemler belli oldu

    1. Lig'de hakemler belli oldu

    1. Lig'in 33. haftasında oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler belli oldu.

    tarafından yapılan açıklamaya göre tamamı 28 Nisan Cumartesi günü saat 15.30'da oynanacak 33. haftadaki karşılaşmalarda görev alacak hakemler şunlar:

    Denizlispor-Gaziantepspor: Emre Malok

    Gazişehir Gaziantep-Balıkesirspor Baltok: Kadir Sağlam

    Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Tetiş Yapı Elazığspor: Kutluhan Bilgiç

    Adana Demirspor-Altınordu: Serkan Tokat

    İstanbulspor-Adanaspor:

    Eskişehirspor-Boluspor: Koray Gençerler

    Akın Çorap Giresunspor-Samsunspor:

    Ümraniyespor-Çaykur Rizespor:

    Grandmedical Manisaspor-MKE Ankaragücü: Zorbay Küçük

    1. 26.4.2018 10:19
    2. Güncelleme: 26.4.2018 10:20
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