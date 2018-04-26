1. Lig'de hakemler belli oldu
Spor Toto 1. Lig'in 33. haftasında oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre tamamı 28 Nisan Cumartesi günü saat 15.30'da oynanacak 33. haftadaki karşılaşmalarda görev alacak hakemler şunlar:
Denizlispor-Gaziantepspor: Emre Malok
Gazişehir Gaziantep-Balıkesirspor Baltok: Kadir Sağlam
Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Tetiş Yapı Elazığspor: Kutluhan Bilgiç
Adana Demirspor-Altınordu: Serkan Tokat
İstanbulspor-Adanaspor: Çağatay Şahan
Eskişehirspor-Boluspor: Koray Gençerler
Akın Çorap Giresunspor-Samsunspor: Halis Özkahya
Ümraniyespor-Çaykur Rizespor: Yaşar Kemal Uğurlu
Grandmedical Manisaspor-MKE Ankaragücü: Zorbay Küçük
- 26.4.2018 10:19
- Güncelleme: 26.4.2018 10:20
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Beşiktaş UEFA'ya gidiyor
Toplam 7
Yorum
selcuk bukadar sehdakar bitakım olamaz hem suclular hem gucluler sahadan tavuk gibi kactılar
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Trabzonspor'da ekonomik destek kampanyası
Toplam 3
Yorum
hasan16 Kendi adıma elimden gelen 100-tl .. ve dün bağışımı yaptım, bu zor günde herkes bi parça üstüne düşeni yapmalı ki toparlanalım
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Beşiktaşlı Pepe'ye 1 maç ceza!
Toplam 5
Yorum
erdinc memleketimde nerdeyse 3 senede bir secimler oluyo,erken secim falan. ama su tff de secim olmuyo bir türlü
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