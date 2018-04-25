Vural'dan çağrı – Fotomaç – 25 Nisan 2018
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    25 Nisan 2018, Çarşamba
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    Vural'dan çağrı

    Vural'dan çağrı

    Tecrübeli çalıştırıcı, Es-Es taraftarını Bolu maçına davet etti

    LİGDE kalma mücadelesi veren Eskişehirspor'un teknik direktörü , taraftara hafta sonu oynayacakları Bolu maçında tribünleri doldurmaları çağrısında bulundu. Omuz omuza vermeleri gerektiğini aktaran Vural, "Önümüzdeki yıl sorunlarını çözmüş, yarışta var olmak isteyen Eskişehirspor oluşturmalıyız. Taraftarımızdan hafta sonu oynayacağımız maçında tribünlerin doldurmasını bekliyoruz. Biz bu işi çok ciddiye alıyoruz, hazırlıklarımız tamam" sözlerini kaydetti.
    1. 25.4.2018
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