Vural'dan çağrı
Tecrübeli çalıştırıcı, Es-Es taraftarını Bolu maçına davet etti
LİGDE kalma mücadelesi veren Eskişehirspor'un teknik direktörü Yılmaz Vural, taraftara hafta sonu oynayacakları Bolu maçında tribünleri doldurmaları çağrısında bulundu. Omuz omuza vermeleri gerektiğini aktaran Vural, "Önümüzdeki yıl sorunlarını çözmüş, yarışta var olmak isteyen Eskişehirspor oluşturmalıyız. Taraftarımızdan hafta sonu oynayacağımız Boluspor maçında tribünlerin doldurmasını bekliyoruz. Biz bu işi çok ciddiye alıyoruz, hazırlıklarımız tamam" sözlerini kaydetti.
- 25.4.2018
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taraftar Zaten kaçtınız..
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