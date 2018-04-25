Bolu’dan gözdağı – Fotomaç – 25 Nisan 2018
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    25 Nisan 2018, Çarşamba
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    Bolu’dan gözdağı

    Bolu’dan gözdağı
    İKİNCİ yarının flaş ekibi , gözünü Eskişehir'e dikti. Play-off'u garantiledikleri için mutlu olduğunu belirten teknik direktör Sait Karafırtınalar, "Az da olsa direkt çıkma şansımız mevcut. Son ana kadar bunu kovalayacağız. Eskişehir zorlu bir deplasman ve durumlarının kritik olduğunu biliyoruz. Biz kendi oyunumuzu sahaya yansıtıp kazanan taraf olmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.
    1. 25.4.2018
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