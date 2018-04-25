Bolu’dan gözdağı
İKİNCİ yarının flaş ekibi Boluspor, gözünü Eskişehir'e dikti. Play-off'u garantiledikleri için mutlu olduğunu belirten teknik direktör Sait Karafırtınalar, "Az da olsa direkt çıkma şansımız mevcut. Son ana kadar bunu kovalayacağız. Eskişehir zorlu bir deplasman ve durumlarının kritik olduğunu biliyoruz. Biz kendi oyunumuzu sahaya yansıtıp kazanan taraf olmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.
- 25.4.2018
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
-
Göztepe'de Ghilas, Demba Ba'yı aratmadı
Toplam 1
Yorum
CELAL ŞANLI GOZTEPE TARIHINE SURULEN LEKE ANCAK BU SEKILDE CIKAR SIRADA TAMER VAR
-
Aziz Yıldırım: Şenol Güneş tiyatro oynamıştır
Toplam 1
Yorum
Ali En iyisi 2 takimi da eleyip Akhisar sampiyon ilan edilmeli. Bu ne yaw.
-
Beşiktaş'ta flaş gelişme! Maça çıkmayacaklar
Toplam 5
Yorum
taraftar Zaten kaçtınız..
Bolu’dan gözdağı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.