B. B. Erzurumspor'dan taraftara çağrı:“Cumartesi 15.30’da tribünde buluşalım”
Spor Toto 1. Lig’de Cumartesi günü Play-Off umudunu son haftaya taşıma yolunda kritik bir maça çıkacak olan Büyükşehir Belediye Erzurumspor’da Kulüp Basın Sözcüsü Metin Barlak, “Son 2 maçta 6 puan alıp Play-Off’a yükseleceğimize yürekten inanıyoruz. Taraftarımızın desteğiyle önce Elazığspor engelini aşmalıyız. Bunun için cumartesi günü Kazım Karabekir Stadyumunu tamamen dolacağından şüphe duymuyoruz. O destek oldukça önümüzde hiçbir güç duramaz” dedi.
Basın Sözcüsü Barlak, "Süper Lig yolunda artık her şey kendi elimizde. Son 2 maçımızı kazanırsak Play-Off'a yükseliyoruz. Önce sahamızda Elazığspor, ardından da son hafta deplasmanda Altınordu'yu yenerek bu hedefimizi gerçekleştireceğiz. Bu yolda teknik heyet ve futbolcular kadar taraftarımıza da büyük iş düşüyor. Onların coşkusu ve desteğiyle, birlik ve beraberlik ruhu içinde bu maçı kazanacağız. Büyük taraftarımızın Cumartesi günü Kazım Karabekir Stadyumunu tıklım tıklım dolduracağına yürekten inanıyoruz. O destek oldukça önümüzde hiçbir güç duramaz.' diye konuştu.
"Taraftar desteğine ihtiyacımız var" diyen Metin Barlak, şunları söyledi: "Bu kritik maçta 'Ben Erzurumsporluyum' diyen herkesi tribünde görmek istiyoruz. Passolig kartlarını alan Kazım Karabekir stadyumuna koşsun. 90 dakika onlar takımlarına destek olsun, maç bitiminde birlikte bayram yapalım."
- 25.4.2018 09:17
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Aatıf patlaması!
Toplam 1
Yorum
Serkan Bu maçın kararı 3-0 BJK lehine olmalıdır.NOKTA
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"Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi 57. dakikadan devam edecek"
Toplam 2
Yorum
xxl yoğun kar mı yağdı,yağmur mu yağdı.niye tekrar edilecek.
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Tümer Metin: "Kupayı Akhisar'a verin"
Toplam 13
Yorum
FB AVRUPAYLA TURKIYE KUPASININ NE ALAKASI VAR SEN KIMSIN DE TAKIMLARI BOYLE KUCUMSUYORSUN BEN BİR FENERBAHCELI OLARAK AKISARA VERILSIN KUPA
B. B. Erzurumspor'dan taraftara çağrı:“Cumartesi 15.30’da tribünde buluşalım” haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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