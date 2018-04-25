B. B. Erzurumspor'dan taraftara çağrı:“Cumartesi 15.30’da tribünde buluşalım” – Fotomaç – 25 Nisan 2018
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    25 Nisan 2018, Çarşamba
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    B. B. Erzurumspor'dan taraftara çağrı:“ 15.30’da tribünde buluşalım”

    B. B. Erzurumspor'dan taraftara çağrı:“<a href="/index/cumartesi?id=cfd289d2-f4dc-4ca5-853e-def0a12eccf6" class="" rel="tag">Cumartesi</a> 15.30’da tribünde buluşalım”

    1. Lig’de günü Play-Off umudunu son haftaya taşıma yolunda kritik bir maça çıkacak olan Büyükşehir Belediye Erzurumspor’da Kulüp Basın Sözcüsü Metin Barlak, “Son 2 maçta 6 puan alıp Play-Off’a yükseleceğimize yürekten inanıyoruz. Taraftarımızın desteğiyle önce engelini aşmalıyız. Bunun için günü tamamen dolacağından şüphe duymuyoruz. O destek oldukça önümüzde hiçbir güç duramaz” dedi.

    Geçen hafta deplasmanda 'u yenerek ilk 6 yolunda önemli bir galibiyet elde eden mavi beyazlılarda gözler günü oynanacak olan maçına çevrildi.

    Basın Sözcüsü Barlak, " yolunda artık her şey kendi elimizde. Son 2 maçımızı kazanırsak Play-Off'a yükseliyoruz. Önce sahamızda , ardından da son hafta deplasmanda Altınordu'yu yenerek bu hedefimizi gerçekleştireceğiz. Bu yolda teknik heyet ve futbolcular kadar taraftarımıza da büyük iş düşüyor. Onların coşkusu ve desteğiyle, birlik ve beraberlik ruhu içinde bu maçı kazanacağız. Büyük taraftarımızın günü tıklım tıklım dolduracağına yürekten inanıyoruz. O destek oldukça önümüzde hiçbir güç duramaz.' diye konuştu.
    "Taraftar desteğine ihtiyacımız var" diyen Metin Barlak, şunları söyledi: "Bu kritik maçta 'Ben Erzurumsporluyum' diyen herkesi tribünde görmek istiyoruz. Passolig kartlarını alan Kazım Karabekir stadyumuna koşsun. 90 dakika onlar takımlarına destek olsun, maç bitiminde birlikte bayram yapalım."

    1. 25.4.2018 09:17
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