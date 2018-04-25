Altınordu'da gözler Avcı'da – Fotomaç – 25 Nisan 2018
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    25 Nisan 2018, Çarşamba
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    Altınordu'da gözler Avcı'da

    Altınordu'da gözler Avcı'da

    1'inci Lig'de normal sezonun bitimine 1 hafta kala cumartesi günü kümede kalma mücadelesi veren 'a konuk olacak Play-Off hedefindeki Altınordu'da suskunluğunu bozmaya hazırlanıyor. Bu sezon attığı 15 golle takımının skor yükünü çeken gurbetçi 10 numara, son 4 karşılaşmada rakip fileleri sarsamadı. En son 17 Mart'ta 'de oynanan Denizlispor maçında attığı 2 golle yıldızlaşan ve 2-1'lik galibiyetin mimarı olan Kerim, daha sonra gol sevinci yaşamayadı.

    Akın Çorap Giresunspor deplasmanında ilk 11'de görev alan, bir sonraki hafta hafif sakatlığı nedeniyle Ümraniyespor karşısında 71'inci dakikada oyuna giren yetenekli futbolcu, son 2 maçta Gazişehir Gaziantep (D) ve Grandmedical Manisaspor önünde yine 11'de olmasına rağmen skor tabelasını değiştiremedi. Bu haftaki randevusuna özel hazırlanan antrenmanlardaki hırslı ve istekli görüntüsüyle teknik heyetin yüzünü güldürüyor.

    ALTINORDU'NUN GENÇLERİNE BÜYÜK ALKIŞ
    Son 5 yılda 21'i şampiyonluk olmak üzere toplam 27 kupa kazanan Altınordu'nun genç takımları, önümüzdeki ay Türkiye Şampiyonası'nda bu başarılı seriyi devam ettirmek için bir kez daha sahne alacak. Spor Toto Gelişim Ligi'nde kendi yaş gruplarını lider bitiren U14, U15 ve U16 ekipleri önümüzdeki ay Antalya'da düzenlenecek Türkiye Şampiyonası için gün saymaya başladı. Altınordu Futbol Meslek Yüksekokulu Müdürü Savaş Serdar, "Antalya'da önce U14, U15 ve U16 hemen ardından U17 ve U18 takımlarımız şampiyonluk mücadelesi verecek. Hedefimiz tüm yaş kategorilerinde kupa" dedi.

    1. 25.4.2018 13:59
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