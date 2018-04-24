Giresunspor kalan iki maçını kazanmak istiyor – Fotomaç – 24 Nisan 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    24 Nisan 2018, Salı
    OYUN ENGLISH

    Giresunspor kalan iki maçını kazanmak istiyor

    Giresunspor kalan iki maçını kazanmak istiyor

    1. Lig ekiplerinden Akın Çorap Giresunspor'un asbaşkanı Mehmet Kazancıoğlu, ve maçlarını kazanıp ligi tamamlamak istediklerini belirtti.

    Kazancıoğlu, yaptığı açıklamada, bu sezonun ikinci yarısında ciddi puanlar kaybederek hedeften uzaklaştıklarını söyledi.

    İyi oynadıkları maçlarda dahi şansız şekilde puan kaybettiklerine işaret eden Kazancıoğlu, "İlk yarı liderliğe oynayan bir takım, ikinci yarı ise tam tersi bir durum oldu. Bu durum hem bizi hem taraftarı üzdü. İyi başladık ama iyi bitiremiyoruz." dedi.

    Kazancıoğlu, ligde iki maç kaldığını ifade ederek, şunları kaydetti:

    "Bu hafta ile oynayacağız. Rakip düşme hattında ve çok zorlu bir karşılaşma olacak. takımı varını yoğunu sahaya yansıtacaktır. Tabi biz de kazanmak için sahaya çıkacağız. Bu maçı kazanıp sonraki maçta da galibiyet amacımız. Samsunspor ve maçlarını kazanıp ligi tamamlamak istiyoruz"

    1. 24.4.2018 15:13
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Giresunspor kalan iki maçını kazanmak istiyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN