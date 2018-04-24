Giresunspor kalan iki maçını kazanmak istiyor

Kazancıoğlu, yaptığı açıklamada, bu sezonun ikinci yarısında ciddi puanlar kaybederek hedeften uzaklaştıklarını söyledi.

İyi oynadıkları maçlarda dahi şansız şekilde puan kaybettiklerine işaret eden Kazancıoğlu, "İlk yarı liderliğe oynayan bir takım, ikinci yarı ise tam tersi bir durum oldu. Bu durum hem bizi hem taraftarı üzdü. İyi başladık ama iyi bitiremiyoruz." dedi.

Kazancıoğlu, ligde iki maç kaldığını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Bu hafta Samsunspor ile oynayacağız. Rakip düşme hattında ve çok zorlu bir karşılaşma olacak. Samsun takımı varını yoğunu sahaya yansıtacaktır. Tabi biz de kazanmak için sahaya çıkacağız. Bu maçı kazanıp sonraki maçta da galibiyet amacımız. Samsunspor ve Gaziantepspor maçlarını kazanıp ligi tamamlamak istiyoruz"