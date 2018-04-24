Giresunspor kalan iki maçını kazanmak istiyor
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Akın Çorap Giresunspor'un asbaşkanı Mehmet Kazancıoğlu, Samsunspor ve Gaziantepspor maçlarını kazanıp ligi tamamlamak istediklerini belirtti.
Kazancıoğlu, yaptığı açıklamada, bu sezonun ikinci yarısında ciddi puanlar kaybederek hedeften uzaklaştıklarını söyledi.
İyi oynadıkları maçlarda dahi şansız şekilde puan kaybettiklerine işaret eden Kazancıoğlu, "İlk yarı liderliğe oynayan bir takım, ikinci yarı ise tam tersi bir durum oldu. Bu durum hem bizi hem taraftarı üzdü. İyi başladık ama iyi bitiremiyoruz." dedi.
Kazancıoğlu, ligde iki maç kaldığını ifade ederek, şunları kaydetti:
"Bu hafta Samsunspor ile oynayacağız. Rakip düşme hattında ve çok zorlu bir karşılaşma olacak. Samsun takımı varını yoğunu sahaya yansıtacaktır. Tabi biz de kazanmak için sahaya çıkacağız. Bu maçı kazanıp sonraki maçta da galibiyet amacımız. Samsunspor ve Gaziantepspor maçlarını kazanıp ligi tamamlamak istiyoruz"
- 24.4.2018 15:13
-
TFF'de karar günü
Toplam 9
Yorum
SarıKanarya74 BU MAÇ YA 3-0 FB LEHİNE SAYILACAK YA DA KALDIĞI YERDEN TEKRAR OYNANACAK O KADAR!!!
-
TFF'de karar günü
Toplam 9
Yorum
Fenerli Bundan sonra yenileceğimi anlayınca trübünle kavga edip maçı iptal ettireceğim. o sayede hükmen maçı kazanırım. Volkana edilenleri unutmayın
-
Hayatta Kal
Toplam 10
Yorum
ismail topcu müthişşş
Giresunspor kalan iki maçını kazanmak istiyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.