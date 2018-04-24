Denizlispor'un umudu Mehmet Akyüz
1. Lig'de kümede kalma savaşı veren Denizlispor'un kalan 2 haftadaki en önemli kozu usta golcü Mehmet Akyüz olacak.
Kritik Samsunspor deplasmanında takımı 2-0 gerideyken oyuna 36. dakikada girerek attığı 2 golle kazanılan 1 puanda büyük pay sahibi olan tecrübeli santrfor, teknik patron Fatih Tekke'ye "Ben kulübede bekleyecek oyuncu değilim" mesajı verdi. Samsun'da oyunun kaderini değiştirerek yeşil-siyahlı ekibe hayat veren Mehmet Akyüz, devre arasında geldiği Horoz'da attığı gol sayısını 9'a çıkardı. Sezonun ilk yarısında Akın Çorap Giresunspor'da 4 kez rakip fileleri sarsan deneyimli forvetin toplam 13 golü bulunuyor.
Cumartesi günü küme düşen Gaziantepspor'u konuk edecek Denizlispor, son hafta deplasmanda Boluspor'la kozlarını paylaşacak.
- 24.4.2018 12:29
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Beşiktaş'ta flaş gelişme! Maça çıkmayacaklar
Toplam 3
Yorum
klaus herkes filmin sonunu seyrediyor,kimse başından sonuna kadar seyretmek istemiyor.1.maç oynanırken tek.drktr.ve yedek oync.nerede olmakzorunda
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TFF'de karar günü
Toplam 4
Yorum
emsal emsal karar maçın tekrar oynanması gerektıgını hukmedıyor. ama sahayı terkettiği için Beşiktaş 3-0 hükmen yenık sayılabılırç
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Fenerbahçe'nin Antalyaspor maçında bir golü verilmedi!
Toplam 1
Yorum
cormet bu gol sayılmadıya olurya haydi puanlar eşit averajda eşit bu sayılmayan golün vebali kimde olacak
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