Denizlispor'un umudu Mehmet Akyüz – Fotomaç – 24 Nisan 2018
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    24 Nisan 2018, Salı
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    'un umudu

    <a href="/index/denizlispor?id=c65f589d-5936-43c7-8b30-3f4226b50836" class="" rel="tag">Denizlispor</a>'un umudu <a href="/index/mehmet-akyuz?id=ae515e37-66b4-4086-9cd4-77b8a51a9e0e" class="" rel="tag">Mehmet Akyüz</a>

    1. Lig'de kümede kalma savaşı veren 'un kalan 2 haftadaki en önemli kozu usta golcü olacak.

    Kritik Samsunspor deplasmanında takımı 2-0 gerideyken oyuna 36. dakikada girerek attığı 2 golle kazanılan 1 puanda büyük pay sahibi olan tecrübeli santrfor, teknik patron 'ye "Ben kulübede bekleyecek oyuncu değilim" mesajı verdi. 'da oyunun kaderini değiştirerek yeşil-siyahlı ekibe hayat veren , devre arasında geldiği Horoz'da attığı gol sayısını 9'a çıkardı. Sezonun ilk yarısında Akın Çorap Giresunspor'da 4 kez rakip fileleri sarsan deneyimli forvetin toplam 13 golü bulunuyor.

    Cumartesi günü küme düşen 'u konuk edecek , son hafta deplasmanda 'la kozlarını paylaşacak.

    1. 24.4.2018 12:29
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