Samsunspor ateş hattında
Samsunspor ile Denizlispor'un karşılaştığı maç 2-2 eşitlikle sona erdi.
Maçtan dakikalar
2. dakikada Ahmet Burak Solaker'in kullandığı köşe vuruşunda yaşanan karambolün ardından Ahmet Cebe ceza sahası dışından vurduğu şutta top ağlarla buluştu. 1-0
15. dakikada Ahmet Burak Solakel'in kullandığı köşe atışında Oğuz'un ıska geçtiği topu, eden Ercan kafa vuruşuyla ağlarla buluştu. 2-0
23. dakikada Oğuz'un kullandığı serbest vuruşta top direğin sağından auta çıktı.
43. dakikada İsmail Haktan'ın pasıyla buluşan Mehmet Akyüz'ün kaleye çektiği şut ağlarla buluştu. 2-1
57. dakikada orta sahadan atılan ara pasında kaleciyi geçen Enes'in şutu direğin üstünden auta çıktı.
63. dakikada kaleciyle karşı karşıya kalan Göksu'nun şutu yerden auta çıktı.
75. dakikada oyuna sonradan Barış'ın pasında topla buluşan Mehmet Akyüz, meşin yuvarlağı ağlara yolladı. 2-2
80. dakikada Furkan'la karşı karşıya kalan Leandro'nun şutu kaleciden dönerek oyun alanına geri geldi.
- 22.4.2018 15:51
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Buna hakkınız yok
Toplam 3
Yorum
fanatik bence suçlu ceza veren yöneticiler caydırıcı ceza veremiyorlar verdikleride hakkaniyetli değil
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Fenerbahçe, Antalyaspor'a bileniyor
Toplam 11
Yorum
zerre kadar haram puan BJK yarışı sürdüremez GS ile aramızdaki puan farkı suni Başakşehiri hakemler yapmaz FB 76 puana banko şampiyon olur. tacımızı hakem çaldı.
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Fernando Muslera, Galatasaray'ı Alanya'da ipten aldı
Toplam 11
Yorum
zerre kadar haram puan BJK yarışı sürdüremez GS ile aramızdaki puan farkı suni Başakşehiri hakemler yapmaz FB 76 puana banko şampiyon olur. tacımızı hakem çaldı.
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