Samsunspor ateş hattında – Fotomaç – 22 Nisan 2018
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    22 Nisan 2018, Pazar
    OYUN ENGLISH

    ateş hattında

    Samsunspor ateş hattında

    ile 'un karşılaştığı maç 2-2 eşitlikle sona erdi.

    Spor Toto 1. Lig'in 32. haftasında sahasında ile 2-2 berabere kaldı. 2 takımda puanına 35 yaparken, Samsunspor ikili averajı kaybettiği için 15. sıraya düşerek küme düşme hattına girdi.

    Maçtan dakikalar
    2. dakikada Ahmet Burak Solaker'in kullandığı köşe vuruşunda yaşanan karambolün ardından Ahmet Cebe ceza sahası dışından vurduğu şutta top ağlarla buluştu. 1-0
    15. dakikada Ahmet Burak Solakel'in kullandığı köşe atışında Oğuz'un ıska geçtiği topu, eden Ercan kafa vuruşuyla ağlarla buluştu. 2-0
    23. dakikada Oğuz'un kullandığı serbest vuruşta top direğin sağından auta çıktı.
    43. dakikada İsmail Haktan'ın pasıyla buluşan Mehmet Akyüz'ün kaleye çektiği şut ağlarla buluştu. 2-1
    57. dakikada orta sahadan atılan ara pasında kaleciyi geçen Enes'in şutu direğin üstünden auta çıktı.
    63. dakikada kaleciyle karşı karşıya kalan Göksu'nun şutu yerden auta çıktı.
    75. dakikada oyuna sonradan Barış'ın pasında topla buluşan Mehmet Akyüz, meşin yuvarlağı ağlara yolladı. 2-2
    80. dakikada Furkan'la karşı karşıya kalan Leandro'nun şutu kaleciden dönerek oyun alanına geri geldi.
    1. 22.4.2018 15:51
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