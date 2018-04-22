Gaziantepspor-Eskişehir maçında İstiklal Marşı okunmadı
Spor Toto 1. Lig'in 32. haftasında Eskişehirspor'un, deplasmanda Gaziantepspor'u 4-1 mağlup ettiği maçta İstiklal Marşı okunmadı
Karşılaşma, Gaziantepspor Kulübünden esame listesini imzalayacak yöneticinin bulunmaması nedeniyle 15 dakika gecikmeyle başlarken, Gaziantepsporlu futbolcular kendi imkanlarıyla maça yarım saat kala stada geldiler.
İki takım taraftarları, bilet satışı olmadığından dolayı stada alınmadı.
Ayrıca maç öncesinde, statta personel olmaması nedeniyle stat hoparlörlerinden İstiklal Marşı çalınamadı.
- 21.4.2018 18:00
- Güncelleme: 22.4.2018 01:45
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Fenerbahçeli yönetici: "Olaylar Alex’i getiren insanların komplosudur"
Toplam 8
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Anonim Yok artık devenin nali ! Yazıklar olsun bu demeci verenler
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Şenol Güneş: Belki de bırakabilirim
Toplam 33
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Mustafa Bacak Canerin hal ve hareketlerinden takımı bu maça nasıl hazırladığınız ortada. Seni seviyordum ama artık sevmiyorum
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Şenol Güneş: Belki de bırakabilirim
Toplam 33
Yorum
Mustafa BACAK İnşaallah Sn.Güneş. Çünkü bir futbol maçı böyle kazanılmaz. Pepe nin kırmızı kartından, Querasmanın tribün ve hakemle oynamasından, Canerin
Gaziantepspor-Eskişehir maçında İstiklal Marşı okunmadı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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