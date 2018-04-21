Spor Toto 1. Lig'de haftanın programı açıklandı – Fotomaç – 21 Nisan 2018
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    21 Nisan 2018, Cumartesi
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    1. Lig'de haftanın programı açıklandı

    Spor Toto 1. Lig'de haftanın programı açıklandı

    (), 1. Lig'de 33. haftanın maç programını açıkladı.

    'den yapılan açıklamaya göre, 1. Lig'de tamamı 28 Nisan Cumartesi günü saat 15.30'da başlayacak 33. hafta maçlarının programı şöyle:

    Ümraniyespor-Çaykur Rizespor (Ümraniye Belediyesi)

    Grandmedical Manisaspor-MKE Ankaragücü ( 19 Mayıs)

    Gazişehir -Balıkesirspor Baltok (Gaziantep)

    Denizlispor-Gaziantepspor (Denizli Atatürk)

    Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Tetiş Yapı Elazığspor (Kazım Karabekir)

    Demirspor-Altınordu (Adana 5 Ocak )

    İstanbulspor-Adanaspor (Esenyurt )

    Eskişehirspor-Boluspor (Yeni )

    Akın Çorap Giresunspor-Samsunspor (Giresun Atatürk)

    1. 21.4.2018 15:06
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