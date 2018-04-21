Spor Toto 1. Lig'de haftanın programı açıklandı

TFF'den yapılan açıklamaya göre, 1. Lig'de tamamı 28 Nisan Cumartesi günü saat 15.30'da başlayacak 33. hafta maçlarının programı şöyle:

Ümraniyespor-Çaykur Rizespor (Ümraniye Belediyesi)

Grandmedical Manisaspor-MKE Ankaragücü (Manisa 19 Mayıs)

Gazişehir Gaziantep-Balıkesirspor Baltok (Gaziantep)

Denizlispor-Gaziantepspor (Denizli Atatürk)

Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Tetiş Yapı Elazığspor (Kazım Karabekir)

Adana Demirspor-Altınordu (Adana 5 Ocak Fatih Terim)

İstanbulspor-Adanaspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

Eskişehirspor-Boluspor (Yeni Eskişehir)

Akın Çorap Giresunspor-Samsunspor (Giresun Atatürk)