Spor Toto 1. Lig'de haftanın programı açıklandı
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Spor Toto 1. Lig'de 33. haftanın maç programını açıkladı.
TFF'den yapılan açıklamaya göre, 1. Lig'de tamamı 28 Nisan Cumartesi günü saat 15.30'da başlayacak 33. hafta maçlarının programı şöyle:
Ümraniyespor-Çaykur Rizespor (Ümraniye Belediyesi)
Grandmedical Manisaspor-MKE Ankaragücü (Manisa 19 Mayıs)
Gazişehir Gaziantep-Balıkesirspor Baltok (Gaziantep)
Denizlispor-Gaziantepspor (Denizli Atatürk)
Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Tetiş Yapı Elazığspor (Kazım Karabekir)
Adana Demirspor-Altınordu (Adana 5 Ocak Fatih Terim)
İstanbulspor-Adanaspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
Eskişehirspor-Boluspor (Yeni Eskişehir)
Akın Çorap Giresunspor-Samsunspor (Giresun Atatürk)
- 21.4.2018 15:06
-
Mete Kalkavan Fenerbahçe'nin hedefinde
Toplam 13
Yorum
tarafsız spor bu yenmek var yenilmek var.. Maalesef Senol hoca hazmedemedi kupanın gitmesini...
-
Beşiktaş İdari Menajeri Erdinç Gültekin: "Vura vura içeri attılar!"
Toplam 3
Yorum
Ayıp Bu adam pfdkye sevk edildi dayak yediği için, vuranları ise kimse görmedi duymadı söylemedi.
-
Şenol Güneş: Belki de bırakabilirim
Toplam 26
Yorum
sinyor istedigin oldumu sonunda fenerden neksigin kaldi ? kupami vermediler diye sen aldin buyol. birakacakmis nerde o günler
Spor Toto 1. Lig'de haftanın programı açıklandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.