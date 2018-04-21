Samsunspor'dan taraftara çağrı

Karayılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, Samsunspor'un 52 yıllık tarihinin en önemli maçını Denizlispor ile oynayacağını belirterek, bu nedenle taraftarların stadı doldurmasını istedi.

Sahadan mutlaka 3 puanla ayrılmak istediklerine işaret eden Karayılmaz, "Böylesi önemli bir maçta 33 bin 919 kişilik stadyumumuzu taraftarımızın tamamen doldurmasını istiyoruz. Kimse o gün sevgilisine, annesine, eşine, arkadaşına randevu vermesin. Herkes maç saatinde stadyumda yerini alsın." dedi.

Taraftarların tezahüratlarla takıma destek olup, moral vermelerini isteyen Karayılmaz, kırmızı-beyazlı futbolcuların maçın önemini çok iyi bildiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"İnanıyorum ki futbolcularımız sahada gerekeni yapacak, taraftarlarımız da stadı bayram yerine çevirecek. Taraftarımız futbolcularımıza yönelik olumsuz hiçbir tezahüratta bulunmasın, 90 dakika boyunca sabırla takımlarına destek olsun. Belki erken gol bulabiliriz, belki kalemizde erken gol de görebiliriz ama hiçbir zaman umutlarını yitirmeden takımlarına destek versinler."

Karayılmaz ayrıca, takımda Çağrı Ortakaya'nın kart cezalısı olduğunu, sakatlıkları bulunan Muhammet Beşir, Ahmet Burak Solakel ve Davy Claude Angan'ın ise durumlarının maç günü belli olacağını aktardı.

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda Samsunspor ile Denizlispor arasında saat 13.00'te başlayacak ve alt sıraları yakından ilgilendiren maçı hakem Özgür Yankaya yönetecek.

Spor Toto 1. Lig'de 32. haftaya 34 puana sahip takımlardan averajla Samsunspor 16., Denizlispor ise 15. sırada girdi.