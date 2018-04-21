Gaziantepspor-Eskişehir maçında İstiklal Marşı okunmadı – Fotomaç – 21 Nisan 2018
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    21 Nisan 2018, Cumartesi
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    -Eskişehir maçında okunmadı

    Gaziantepspor-Eskişehir maçında İstiklal Marşı okunmadı

    1. Lig'in 32. haftasında 'un, deplasmanda 'u 4-1 mağlup ettiği maçta okunmadı

    Karşılaşma, Kulübünden esame listesini imzalayacak yöneticinin bulunmaması nedeniyle 15 dakika gecikmeyle başlarken, Gaziantepsporlu futbolcular kendi imkanlarıyla maça yarım saat kala stada geldiler.

    İki takım taraftarları, bilet satışı olmadığından dolayı stada alınmadı.

    Ayrıca maç öncesinde, statta personel olmaması nedeniyle stat hoparlörlerinden çalınamadı.

    1. 21.4.2018 18:00
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