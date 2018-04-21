Adanaspor, Elazığspor'u deplasmanda yıktı! – Fotomaç – 21 Nisan 2018
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    21 Nisan 2018, Cumartesi
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    , Elazığspor'u deplasmanda yıktı!

    Adanaspor, Elazığspor'u deplasmanda yıktı!

    1. Lig'in 32. haftasında , deplasmanda 'u 3-2 mağlup etti.

    Bu arada, 'un 86. dakikada attığı golün ardından ev sahibi takımın taraftarları hakem kararlarına tepki gösterdi ve sahaya yabancı madde attı. Yaklaşık 10 dakika ara verilen müsabakanın kalan bölümünde protokol tribünün karşısındaki çizgide görev yapan yardımcı hakem Soner Maraş, diğer yardımcı hakem 'un bulunduğu bölgede yer aldı.

    Stat: Elazığ Atatürk

    Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Deniz Turgut, Soner Maraş

    Tetiş Yapı Elazığspor: Ahmet Sabri Fener, Alparslan Öztürk, Bjarnason, Sarpong, Tatos, Hora, Ali Fırat Okur (Dk. 53 ), Mehmet Yiğit (Dk. 77 Halil İbrahim Pekşen), , Emre Öztürk (Dk. 22 Diarra), Canberk Dilaver

    Adanaspor: Hayrullah Mert Akyüz, Berkan Yıldırım, Yakup Demir (Dk. 10 Ahmet Bahçivan), Renan Diniz, , Roni, Tevfik Altındağ, Foguinho, Oğuz Han Aynaoğlu (Dk. 85 Kalu), (Dk. 71 Mustafa Sevgi), Bahattin Köse

    Goller: Dk. 8 Bahattin Köse, Dk. 45+2 Bilal Yener Arıca, Dk. 86 Kalu (Adanaspor), Dk. 25 Tatos, Dk. 30 Hora ()

    Kırmızı kart: Dk. 39 Murat Akça (Tetiş Yapı Elazığspor)

    Sarı kartlar: Dk. 15 Gökhan Süzen, Dk. 33 Roni, Dk. 67 Bilal Yener Arıca (Adanaspor), Dk. 45 Canberk Dilaver ve Mehmet Yiğit, Dk. 65 Alparslan Öztürk (Tetiş Yapı Elazığspor)

    1. 21.4.2018 16:28
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