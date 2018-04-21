Adanaspor, Elazığspor'u deplasmanda yıktı!
Spor Toto 1. Lig'in 32. haftasında Adanaspor, deplasmanda Tetiş Yapı Elazığspor'u 3-2 mağlup etti.
Bu arada, Adanaspor'un 86. dakikada attığı golün ardından ev sahibi takımın taraftarları hakem kararlarına tepki gösterdi ve sahaya yabancı madde attı. Yaklaşık 10 dakika ara verilen müsabakanın kalan bölümünde protokol tribünün karşısındaki çizgide görev yapan yardımcı hakem Soner Maraş, diğer yardımcı hakem Deniz Turgut'un bulunduğu bölgede yer aldı.
Stat: Elazığ Atatürk
Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Deniz Turgut, Soner Maraş
Tetiş Yapı Elazığspor: Ahmet Sabri Fener, Alparslan Öztürk, Bjarnason, Sarpong, Tatos, Hora, Ali Fırat Okur (Dk. 53 Mertan Caner Öztürk), Mehmet Yiğit (Dk. 77 Halil İbrahim Pekşen), Murat Akça, Emre Öztürk (Dk. 22 Diarra), Canberk Dilaver
Adanaspor: Hayrullah Mert Akyüz, Berkan Yıldırım, Yakup Demir (Dk. 10 Ahmet Bahçivan), Renan Diniz, Gökhan Süzen, Roni, Tevfik Altındağ, Foguinho, Oğuz Han Aynaoğlu (Dk. 85 Kalu), Bilal Yener Arıca (Dk. 71 Mustafa Sevgi), Bahattin Köse
Goller: Dk. 8 Bahattin Köse, Dk. 45+2 Bilal Yener Arıca, Dk. 86 Kalu (Adanaspor), Dk. 25 Tatos, Dk. 30 Hora (Tetiş Yapı Elazığspor)
Kırmızı kart: Dk. 39 Murat Akça (Tetiş Yapı Elazığspor)
Sarı kartlar: Dk. 15 Gökhan Süzen, Dk. 33 Roni, Dk. 67 Bilal Yener Arıca (Adanaspor), Dk. 45 Canberk Dilaver ve Mehmet Yiğit, Dk. 65 Alparslan Öztürk (Tetiş Yapı Elazığspor)
- 21.4.2018 16:28
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Fenerbahçeli yönetici: "Olaylar Alex’i getiren insanların komplosudur"
Toplam 8
Yorum
Anonim Yok artık devenin nali ! Yazıklar olsun bu demeci verenler
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Şenol Güneş: Belki de bırakabilirim
Toplam 33
Yorum
Mustafa Bacak Canerin hal ve hareketlerinden takımı bu maça nasıl hazırladığınız ortada. Seni seviyordum ama artık sevmiyorum
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Şenol Güneş: Belki de bırakabilirim
Toplam 33
Yorum
Mustafa BACAK İnşaallah Sn.Güneş. Çünkü bir futbol maçı böyle kazanılmaz. Pepe nin kırmızı kartından, Querasmanın tribün ve hakemle oynamasından, Canerin
Adanaspor, Elazığspor'u deplasmanda yıktı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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