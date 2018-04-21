Adanaspor, Elazığspor'u deplasmanda yıktı!

Bu arada, Adanaspor'un 86. dakikada attığı golün ardından ev sahibi takımın taraftarları hakem kararlarına tepki gösterdi ve sahaya yabancı madde attı. Yaklaşık 10 dakika ara verilen müsabakanın kalan bölümünde protokol tribünün karşısındaki çizgide görev yapan yardımcı hakem Soner Maraş, diğer yardımcı hakem Deniz Turgut'un bulunduğu bölgede yer aldı.

Stat: Elazığ Atatürk

Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Deniz Turgut, Soner Maraş

Tetiş Yapı Elazığspor: Ahmet Sabri Fener, Alparslan Öztürk, Bjarnason, Sarpong, Tatos, Hora, Ali Fırat Okur (Dk. 53 Mertan Caner Öztürk), Mehmet Yiğit (Dk. 77 Halil İbrahim Pekşen), Murat Akça, Emre Öztürk (Dk. 22 Diarra), Canberk Dilaver

Adanaspor: Hayrullah Mert Akyüz, Berkan Yıldırım, Yakup Demir (Dk. 10 Ahmet Bahçivan), Renan Diniz, Gökhan Süzen, Roni, Tevfik Altındağ, Foguinho, Oğuz Han Aynaoğlu (Dk. 85 Kalu), Bilal Yener Arıca (Dk. 71 Mustafa Sevgi), Bahattin Köse

Goller: Dk. 8 Bahattin Köse, Dk. 45+2 Bilal Yener Arıca, Dk. 86 Kalu (Adanaspor), Dk. 25 Tatos, Dk. 30 Hora (Tetiş Yapı Elazığspor)

Kırmızı kart: Dk. 39 Murat Akça (Tetiş Yapı Elazığspor)

Sarı kartlar: Dk. 15 Gökhan Süzen, Dk. 33 Roni, Dk. 67 Bilal Yener Arıca (Adanaspor), Dk. 45 Canberk Dilaver ve Mehmet Yiğit, Dk. 65 Alparslan Öztürk (Tetiş Yapı Elazığspor)