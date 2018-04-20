"Takım olarak şampiyonluğa kenetlendik"

Lig'de bitime 3 hafta kala en yakın rakibi Ümraniyespor'un 3 puan önünde liderliğini sürdüren Çaykur Rizespor'da pazar günü oynanacak olan Akın Çorap Giresunspor maçının hazırlıkları sürüyor. Yeşil-Mavililer zorlu Akın Çorap Giresunspor maçının hazırlıklarına Mehmet Cengiz Tesisleri'nde yaptığı antremanla devam etti.



Çaykur Rizespor'un devre arası transfer döneminde Demir Grup Sivasspor'dan kadrosuna kattığı Galip Güzel, takım olarak şampiyonluğa kenetlendiklerini belirtti. Galip, hedefleri doğrultusunda çalışmalarını ciddiyetle sürdürdüklerini kaydeden Galip Güzel, "Takıma devre arası katıldım ve kısa sürede uyum sağladım. Çok iyi bir oyuncu kadrosuna sahibiz. Şampiyonluk yarışında en avantajlı takım olduğumuzu düşünüyorum. Kalan 3 haftada da bu avantajı koruyup yeniden Süper Lig'e yükselmek istiyoruz. İlk senemde burada kazanacağım şampiyonluğun benim için anlamı büyük olacaktır. Elimizden gelen mücadeleyi son 3 haftada sahaya yansıtacağız. Giresunspor maçında taraftarlarımızın bize destek olmasını istiyoruz"