"Takım olarak şampiyonluğa kenetlendik"
Spor Toto 1’inci Lig’de şampiyonluk iddasını sürdüren Çaykur Rizespor’da başarılı orta saha oyuncusu Galip Güzel, takım olarak şampiyonluğa kenetlendiklerini ve bunu başaracaklarını söyledi.
Lig'de bitime 3 hafta kala en yakın rakibi Ümraniyespor'un 3 puan önünde liderliğini sürdüren Çaykur Rizespor'da pazar günü oynanacak olan Akın Çorap Giresunspor maçının hazırlıkları sürüyor. Yeşil-Mavililer zorlu Akın Çorap Giresunspor maçının hazırlıklarına Mehmet Cengiz Tesisleri'nde yaptığı antremanla devam etti.
Çaykur Rizespor'un devre arası transfer döneminde Demir Grup Sivasspor'dan kadrosuna kattığı Galip Güzel, takım olarak şampiyonluğa kenetlendiklerini belirtti. Galip, hedefleri doğrultusunda çalışmalarını ciddiyetle sürdürdüklerini kaydeden Galip Güzel, "Takıma devre arası katıldım ve kısa sürede uyum sağladım. Çok iyi bir oyuncu kadrosuna sahibiz. Şampiyonluk yarışında en avantajlı takım olduğumuzu düşünüyorum. Kalan 3 haftada da bu avantajı koruyup yeniden Süper Lig'e yükselmek istiyoruz. İlk senemde burada kazanacağım şampiyonluğun benim için anlamı büyük olacaktır. Elimizden gelen mücadeleyi son 3 haftada sahaya yansıtacağız. Giresunspor maçında taraftarlarımızın bize destek olmasını istiyoruz"
- 20.4.2018 11:32
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İşte Şenol Güneş'in kafasındaki yaranın en net görüntüsü!
Toplam 24
Yorum
Sie Orjinal fotoraflar dururken phoshop koyupta algı yaratmayın insanları kendiniz gibi geri zekalı zannetmeyin
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Toplam 20
Yorum
arsen l. Hakem BJK li diye yaygara yapıldı.Hakem BJK li olmadığını göstermek için eli cebinde gezdi ve kader değişmedi Pepe ye kırmızı.Golü ofsayt
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ŞOK GÖRÜNTÜ! Şenol Güneş koridorda yerde kaldı! İşte o an...
Toplam 9
Yorum
YAZIKLAR OLSUN. Sorun fb, gs, bjk değil. Şu görüntüler ve yapılanlar bir insan olarak utanç verici. Nasıl geldik biz bu hale. Yazık dostlar ki ne yazık !.
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