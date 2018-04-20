"Takım olarak şampiyonluğa kenetlendik" – Fotomaç – 20 Nisan 2018
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    20 Nisan 2018, Cuma
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    "Takım olarak şampiyonluğa kenetlendik"

    "Takım olarak şampiyonluğa kenetlendik"

    Spor Toto 1’inci Lig’de şampiyonluk iddasını sürdüren ’da başarılı orta saha oyuncusu , takım olarak şampiyonluğa kenetlendiklerini ve bunu başaracaklarını söyledi.

    Lig'de bitime 3 hafta kala en yakın rakibi Ümraniyespor'un 3 puan önünde liderliğini sürdüren 'da pazar günü oynanacak olan maçının hazırlıkları sürüyor. Yeşil-Mavililer zorlu Akın Çorap Giresunspor maçının hazırlıklarına Tesisleri'nde yaptığı antremanla devam etti.

    Çaykur Rizespor'un devre arası transfer döneminde Demir Grup Sivasspor'dan kadrosuna kattığı , takım olarak şampiyonluğa kenetlendiklerini belirtti. Galip, hedefleri doğrultusunda çalışmalarını ciddiyetle sürdürdüklerini kaydeden Galip Güzel, "Takıma devre arası katıldım ve kısa sürede uyum sağladım. Çok iyi bir oyuncu kadrosuna sahibiz. Şampiyonluk yarışında en avantajlı takım olduğumuzu düşünüyorum. Kalan 3 haftada da bu avantajı koruyup yeniden 'e yükselmek istiyoruz. İlk senemde burada kazanacağım şampiyonluğun benim için anlamı büyük olacaktır. Elimizden gelen mücadeleyi son 3 haftada sahaya yansıtacağız. Giresunspor maçında taraftarlarımızın bize destek olmasını istiyoruz"

    1. 20.4.2018 11:32
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