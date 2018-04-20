Eskişehirspor, Gaziantep yolcusu – Fotomaç – 20 Nisan 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    20 Nisan 2018, Cuma
    OYUN ENGLISH

    , yolcusu

    Eskişehirspor, Gaziantep yolcusu

    yarın oynayacağı karşılaşması için yola çıktı.

    maçı hazırlıklarını sabah saatlerinde Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'nde gerçekleşen antrenman ile tamamlayan Es-Es, Teknik Direktör Yılmaz Vural yönetiminde yaklaşık 65 dakika çalıştı. Isınma hareketleri ile başlayan antrenman, koordinasyon ve reaksiyon çalışması ile devam etti. 5'e 2 top kapma ve streching ile son bulan bulan antrenmanın ardından kafilesi karayolu ile 'ya doğru yola çıktı. Ankara'ya ulaşan kafile, oradan ise havayolu ile 'e gidecek.
    1. 20.4.2018 16:39
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Eskişehirspor, Gaziantep yolcusu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN