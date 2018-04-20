Eskişehirspor, Gaziantep yolcusu
Eskişehirspor yarın oynayacağı Gaziantepspor karşılaşması için yola çıktı.
- 20.4.2018 16:39
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Fenerbahçe - Beşiktaş maçı sonrasında dün geceyi hastanede geçiren Şenol Güneş konuştu
Toplam 18
Yorum
abdullah bjk nin arkasına saklanma renkli
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Talimat hükmen diyor
Toplam 49
Yorum
jakarte zaten şenol güneşin önceki yorumlarına bakın fener hakkında demediğini bırakmıyor,hiç yakışıyormu kariyeri yüksek bir insana,aklı ts dee
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Fenerbahçe - Beşiktaş maçı sonrasında dün geceyi hastanede geçiren Şenol Güneş konuştu
Toplam 18
Yorum
Eric Gerets ve Terim'e beteri yapılmıştı biz profesyonel olamadığımız için devam edip yenilmiştik. 6-7 maç tribün kapatma ve tazminat gelir. Tarafsız sahada maç 55'ten devam eder.
Eskişehirspor, Gaziantep yolcusu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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