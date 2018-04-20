Elazığspor, Adanaspor maçı hazırlıklarını tamamladı – Fotomaç – 20 Nisan 2018
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    20 Nisan 2018, Cuma
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    , maçı hazırlıklarını tamamladı

    <a href="/index/elazigspor?id=15d68c0d-7326-4a2f-8b39-c00143ddd65f" class="" rel="tag">Elazığspor</a>, <a href="/index/adanaspor?id=81b8c5f1-9148-4234-96ff-5abdaf356245" class="" rel="tag">Adanaspor</a> maçı hazırlıklarını tamamladı

    Tetiş Yapı , maçı hazırlıklarını kendi tesislerinde yaptığı tek antrenmanla tamamladı.

    TY , 1. Lig'in 32. haftasında Cumartesi günü 'u konuk edecek. Bordo-Beyazlı ekip bugün maçın son antrenmanını yaptı. Kulüp tesislerinde yapılan çalışmada futbolcular ter antrenmanına tabi tutuldu. Teknik Sorumlu Muammer Sürmeli yönetiminde yapılan çalışmaya sakatlığı bulunan katılmadı.

    Son antrenmanın tamamlanmasının ardından futbolcular, maç saatini beklemeye başladı.
    1. 20.4.2018 15:01
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