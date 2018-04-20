Elazığspor, Adanaspor maçı hazırlıklarını tamamladı
Tetiş Yapı Elazığspor, Adanaspor maçı hazırlıklarını kendi tesislerinde yaptığı tek antrenmanla tamamladı.
Son antrenmanın tamamlanmasının ardından futbolcular, maç saatini beklemeye başladı.
- 20.4.2018 15:01
-
Fenerbahçe'den Kulüpler Birliği'ne tepki
Toplam 4
Yorum
Kafkas Merak ettim nasıl bir açıklama bekliyorlardı. Fenerbahçeye seyircisi kumpas kurdu Şenolda yapılanları haketti demelerinimi bekliyorlardı?
-
Fenerbahçe'den Kulüpler Birliği'ne tepki
Toplam 4
Yorum
ged 61 ey bjk,gs,trabzon,bursa,kayseri,malatya ve diğer takım taraftarı, FB forması giyip bjk lilere attığınız şeylerden dolayı sizleri kınıyoruz.
-
Fenerbahçe'den Kulüpler Birliği'ne tepki
Toplam 4
Yorum
anl hem dovduler hem magdur oldular ne guzel
Elazığspor, Adanaspor maçı hazırlıklarını tamamladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.