Spor Toto 1. Lig'de 32. hafta heyecanı başlıyor – Fotomaç – 19 Nisan 2018
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    19 Nisan 2018, Perşembe
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    1. Lig'de 32. hafta heyecanı başlıyor

    Spor Toto 1. Lig'de 32. hafta heyecanı başlıyor

    1. Lig'de 32. hafta heyecanı, Altınordu ile Grandmedical Manisaspor arasında yarın 'de yapılacak karşılaşmayla başlayacak.

    Bornova Stadı'nda oynanacak karşılaşmanın başlangıç saati 18.00.

    yapılan açıklamaya göre, 1. Lig'de 32. haftanın maç programı şöyle:

    YARIN:

    18.00 Altınordu-Grandmedical Manisaspor (Bornova)

    21 NİSAN CUMARTESİ:

    13.00 Tetiş Yapı Elazığspor-Adanaspor (Elazığ Atatürk)

    15.00 Boluspor-İstanbulspor (Bolu Atatürk)

    15.00 Gaziantepspor-Eskişehirspor (Gaziantep)

    22 NİSAN PAZAR:

    13.00 Samsunspor-Denizlispor (Yeni 19 Mayıs)

    15.30 MKE Ankaragücü-Gazişehir Gaziantep ( 19 Mayıs)

    15.30 Demirspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (5 Ocak )

    18.00 Balıkesirspor Baltok-Ümraniyespor (Balıkesir Atatürk)

    18.00 Çaykur Rizespor-Akın Çorap Giresunspor (Çaykur Didi)

    1. 19.4.2018 09:44
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