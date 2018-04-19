Spor Toto 1. Lig'de 32. hafta heyecanı başlıyor
Spor Toto 1. Lig'de 32. hafta heyecanı, Altınordu ile Grandmedical Manisaspor arasında yarın İzmir'de yapılacak karşılaşmayla başlayacak.
Bornova Stadı'nda oynanacak karşılaşmanın başlangıç saati 18.00.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 1. Lig'de 32. haftanın maç programı şöyle:
YARIN:
18.00 Altınordu-Grandmedical Manisaspor (Bornova)
21 NİSAN CUMARTESİ:
13.00 Tetiş Yapı Elazığspor-Adanaspor (Elazığ Atatürk)
15.00 Boluspor-İstanbulspor (Bolu Atatürk)
15.00 Gaziantepspor-Eskişehirspor (Gaziantep)
22 NİSAN PAZAR:
13.00 Samsunspor-Denizlispor (Yeni Samsun 19 Mayıs)
15.30 MKE Ankaragücü-Gazişehir Gaziantep (Ankara 19 Mayıs)
15.30 Adana Demirspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (5 Ocak Fatih Terim)
18.00 Balıkesirspor Baltok-Ümraniyespor (Balıkesir Atatürk)
18.00 Çaykur Rizespor-Akın Çorap Giresunspor (Çaykur Didi)
- 19.4.2018 09:44
-
Fenerbahçe-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (Ziraat Türkiye Kupası)
Toplam 4
Yorum
mustafa özer inşallah fenerbahçe yi yenip turu atlarız elbet,te mümküm mü ben sizin taraftarım türkiye kupasını almak istiyoruz allah bize yardım eder
-
Fenerbahçe maçı öncesi Beşiktaş'ı korkutan tablo
Toplam 4
Yorum
TARAFTAR Kadıköy den herkes korkar son derece normal.
-
Maicon kırmızı gördü, Galatasaray 10 kişi kaldı!
Toplam 5
Yorum
BJK benim anlamadığım tudorlo fatih terim arasında bir fark olmamasına rağmen taraftarın ısrarla terimi istemesiydi.
Spor Toto 1. Lig'de 32. hafta heyecanı başlıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.