Samsunspor’da moraller yerinde – Fotomaç – 19 Nisan 2018
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    19 Nisan 2018, Perşembe
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    ’da moraller yerinde

    Samsunspor’da moraller yerinde

    SPOR Toto 1’inci Lig ekiplerinden ’un Futbol Şube Sorumlusu Suat Çakır, hafta sonu kendi evinde karşılaşacakları Denizlispor maçı hazırlıklarına tüm hızıyla devam ettiklerini ve takımın moralinin yerinde olduğunu söyledi.

    , Denizlispor maçı hazırlıklarını bugün Tekkeköy ilçesindeki yeni 'nda yaptı. Antrenör Besim Durmuş yönetiminde idmanını yapan kırmızı beyazlılarda sakatlıkları bulunan kaptan Ahmet Burak Solakel, Muhammet Beşir ve N'Guessan Davy Claude Angan katılmadı.
    Hafta sonu Denizlispor ile çok önemli bir maça çıkacaklarını belirten Futbol Şube Sorumlusu Suat Çakır, "Takımımız Eskişehirspor mağlubiyetini unuttu. Önümüzde bizim için hayati önem taşıyan Denizlispor maçına odaklandık. Takımda şuanda moraller yerinde. Antrenörümüz Besim Durmuş, takımı Denizlispor maçına hazırlıyor. Bugünkü idmanımızı maçı oynayacağımız yeni 19 Mayıs Stadyumunda yaptık" dedi.

    Taraftara da seslenen Çakır, "Denizlispor ile hayati önem taşıyan bir maç oynayacağız. Bu maçta taraftarlarımızdan çok şeyler bekliyoruz. Samsunspor'a gönül vermiş herkesi Pazar günü stadı doldurmasını bekliyoruz. Eğer bu maçı kazanacaksak taraftarımız ile birlikte bunu daha rahat başarabiliriz. O nedenle maçın bilet fiyatlarını 1 TL yaptık. Maç boyunca da taraftarımızın bizi desteklesin. Ayrıca bu maçtan sonra da çok önemli 2 karşılaşma oynayacağız. O nedenle taraftarımız bunu unutmasınlar" diye konuştu.

    1. 19.4.2018 16:40
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