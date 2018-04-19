Erzurumspor, hazırlıklarına sürdürüyor – Fotomaç – 19 Nisan 2018
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    19 Nisan 2018, Perşembe
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    Erzurumspor, hazırlıklarına sürdürüyor

    Erzurumspor, hazırlıklarına sürdürüyor

    1. Lig’in 32. Haftasında play-of yolunda deplasmanda ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdüren mavi-beyazlılar ‘rejenerasyon’ ağırlıklı idman yaparak çalışmalarını sürdürdü.

    Erzurumspor Tesislerinde Bekamenga'nın sakatlığı dışında eksik bulunmayan BB Erzurumspor'da nezaretinde hazırlıklar devam etti. Mavi-beyazlılar, Pazar günü oynayacakları Adanademirspor maçına kilitlenirken maçtan mutlak üç puan hedefleniyor.

    Düz koşunun ardından 'Rejenerasyon' ve 'tenis' çalışması antrenmanına ağırlık veren Teknik Direktör Mehmet Altıparmak, " maçı bizim için play-off yolunda son derece önemli bir maç olacak. Lig'de 4 tane kalan final haftası vardı, bunu 3´e indirdik. Pazar günü oynayacağımız Demispor maçı bizim için final niteliğinde olacak. Bu maçı da kazanarak hedeflediğimiz yolumuza devam edeceğiz." diye konuştu.
    1. 19.4.2018 12:15
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