Erzurumspor, hazırlıklarına sürdürüyor
Spor Toto 1. Lig’in 32. Haftasında play-of yolunda deplasmanda Adana Demirspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdüren mavi-beyazlılar ‘rejenerasyon’ ağırlıklı idman yaparak çalışmalarını sürdürdü.
Düz koşunun ardından 'Rejenerasyon' ve 'tenis' çalışması antrenmanına ağırlık veren Teknik Direktör Mehmet Altıparmak, "Adana Demirspor maçı bizim için play-off yolunda son derece önemli bir maç olacak. Lig'de 4 tane kalan final haftası vardı, bunu 3´e indirdik. Pazar günü oynayacağımız Adana Demispor maçı bizim için final niteliğinde olacak. Bu maçı da kazanarak hedeflediğimiz yolumuza devam edeceğiz." diye konuştu.
- 19.4.2018 12:15
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Toplam 9
Yorum
BU SORUYA. SEN LİDER TAKIMIN FUTBOLCUSU MUSUN SN MAİCON. SEN BU KADAR YAŞINDA GS FAYDALI OLMAK VEDE İYİ FUTBOLCU DİYE ALINDIN. ACABA ÖYLE Mİ. CEVAP VER
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TARAFTAR Son 3 sezondur hakemlerin tek kolladığı takım bjk dır.
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Toplam 7
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pupa de niro ve AL paçino federasyona seslenmişler kupamizu verun diye
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