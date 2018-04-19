Altınordu'nun konuğu Manisaspor
SPOR Toto 1. Lig'de geçen hafta deplasmanda Gazişehir Gaziantep'e son dakika golüyle 3-2 yenilerek galibiyet özlemi 3 maça yükselen 6. sıradaki Altınordu, yarın evinde küme düşmesi haftalar önce kesinleşen Grandmedical Manisaspor'la karşılaşacak. Bornova Stadı'nda saat 18.00'de başlayacak 32. haftanın açılış maçında Burak Şeker düdük çalacak. Biletleri VIP 30, numaralı tribün 15, misafir tribün ise 10 TL'den satılacak karşılaşmayı beIN Sports Max 1 naklen yayınlayacak.
İzmir ekibinde cezası sona eren forvet Mirkan ve stoper Hasan forma giyebilecek. Şeytan'da sakatlığı süren sağ bek Kerim Alıcı dışında eksik yok. Ligde 49 puanı bulunan kırmızı-lacivertliler rakibini mağlup ederek Play-Off hattındaki yerini korumayı hedefliyor. Altyapı patentli genç futbolcularıyla prestij mücadelesi veren, son 11 maçta 10 mağlubiyet, 1 beraberlik alan 15 puanlı 17. basamaktaki Tarzan ise güçlü rakibi karşısında sürpriz bir skora imza atmaya çalışacak.
ALTINORDU
Erce - Murat, Hasan, Uğur, Yusuf, Deniz, Serkan, Barış, Kerim Avcı, Erdoğan, Mirkan
Kaynak: DHA
- 19.4.2018 12:49
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Spor Toto Süper Lig'de 30. hafta hakemleri belli oldu
Toplam 2
Yorum
Ümit Öztürk idolüm cüneyt. boynuz kulağı geçermiş ümite her hafta maç cüneyte gs yenilgisinden sonra maç yok. hakem dediğin hep kazandırmalı
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Fenerbahçe Facundo Ferreyra transferinde kararlı
Toplam 5
Yorum
TARAFTAR Önce İsla,Neto ve oynatılmayacak sa Valbuena yı gönderin sonra transferi düşünün.
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Fatih Terim'den öğrencilerine büyük tepki! 'Ölüyü dirilttiniz'
Toplam 2
Yorum
TARAFTAR Hakemlere filan bağırmaya başlamıç demek ki fabrika ayarlarına geri dönüyor sinyor Terim.
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