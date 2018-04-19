Altınordu'nun konuğu Manisaspor – Fotomaç – 19 Nisan 2018
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    19 Nisan 2018, Perşembe
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    'nun konuğu Manisaspor

    <a href="/index/altinordu?id=e89874bc-5cec-4c0d-9054-339eb653e1db" class="" rel="tag">Altınordu</a>'nun konuğu Manisaspor

    SPOR Toto 1. Lig'de geçen hafta deplasmanda Gazişehir Gaziantep'e son dakika golüyle 3-2 yenilerek galibiyet özlemi 3 maça yükselen 6. sıradaki , yarın evinde küme düşmesi haftalar önce kesinleşen Grandmedical Manisaspor'la karşılaşacak. Bornova Stadı'nda saat 18.00'de başlayacak 32. haftanın açılış maçında Burak Şeker düdük çalacak. Biletleri VIP 30, numaralı tribün 15, misafir tribün ise 10 TL'den satılacak karşılaşmayı beIN Sports Max 1 naklen yayınlayacak.

    ekibinde cezası sona eren forvet ve stoper Hasan forma giyebilecek. Şeytan'da sakatlığı süren sağ bek Kerim Alıcı dışında eksik yok. 49 puanı bulunan kırmızı-lacivertliler rakibini mağlup ederek Play-Off hattındaki yerini korumayı hedefliyor. Altyapı patentli genç futbolcularıyla prestij mücadelesi veren, son 11 maçta 10 mağlubiyet, 1 beraberlik alan 15 puanlı 17. basamaktaki Tarzan ise güçlü rakibi karşısında sürpriz bir skora imza atmaya çalışacak.

    ALTINORDU

    Erce - Murat, Hasan, Uğur, Yusuf, Deniz, Serkan, Barış, Kerim Avcı, Erdoğan,



    Kaynak: DHA
    1. 19.4.2018 12:49
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