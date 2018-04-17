Spor Toto 1. Lig son düzlükte
Sezon sonunda ilk 2 takımın doğrudan Spor Toto Süper Lig'e çıkacağı Spor Toto 1. Lig'de lider Çaykur Rizespor, bu hafta alınacak sonuçlara göre bitime 2 hafta kala bir üst ligin vizesini alabilir.
Dün oynanan Adanaspor-Boluspor maçıyla tamamlanan 31. hafta mücadelesinde ilk 3 sırada yer alan ekipler, haftayı birer puanla tamamladı. Lider Çaykur Rizespor'un ligde kalma mücadelesi veren Denizlispor deplasmanından 1 puanla döndüğü haftada, Karadeniz ekibinin takipçilerinin karşılaştığı müsabakada Ümraniyespor ile MKE Ankaragücü 1-1 berabere kaldı.
Haftayı 60 puanla kapatan Çaykur Rizespor, son 3 haftaya 3. sıradaki MKE Ankaragücü'nün 4 puan önünde girdi. Ümraniyespor ise 57 puanla 2. durumda yer alıyor.
ÇAYKUR RİZESPOR'UN GARANTİLEME İHTİMALİ VAR
Bu hafta alınacak sonuçlara göre Süper Lig'e yükselecek ilk ekip belli olabilir.
Çaykur Rizespor'un haftayı galibiyetle tamamlaması, MKE Ankaragücü'nün ise puan alamaması halinde Çaykur Rizespor bitime 2 hafta kala Süper Lig'e yükselmeyi garantileyecek.
KALAN MAÇLAR
Bu hafta Akın Çorap Giresunspor'u ağırlayacak Çaykur Rizespor, 33. haftada deplasmanda Ümraniyespor ve son hafta ise evinde Gazişehir Gaziantep ile karşılaşacak.
İkinci sıradaki Ümraniyespor ise Balıkesirspor Baltok deplasmanından sonra Çaykur Rizespor'u konuk edecek. Ümraniyespor, son hafta ise Samsunspor deplasmanında puan arayacak.
Geçen hafta uzatma bölümünde kalesinde gördüğü golle Ümraniyespor ile berabere kalan ve rakibini geçme fırsatını kaçıran MKE Ankaragücü, bu hafta takipçisi 53 puana sahip Gazişehir Gaziantep'le Ankara'da karşılaşacak. Daha sonra ligden düşmesi kesinleşen Grandmedical Manisaspor'a konuk olacak MKE Ankaragücü, sezonu evinde Adana Demirspor maçıyla tamamlayacak.
PLAY-OFF HATTI
İlk 2 için 3 takımın biraz daha ön planda olduğu Spor Toto 1. Lig'de 53'er puana sahip Gazişehir Gaziantep ile Boluspor da son 3 haftada ilk 2'de yer almak için rakiplerinin puan kaybetmesini bekleyecek.
Ligde 49 puanla 6. sırada bulunan Altınordu da son 3 haftaya play-off barajında girdi.
Altınordu'nun ardından gelen 47 puanlı Tetiş Yapı Elazığspor, 46'şar puana sahip Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile İstanbulspor ve 45 puanlı Balıkesirspor Baltok da ilk 6 için umutlarını sürdürüyor.
DÜŞME HATTI
Gaziantepspor ve Grandmedical Manisaspor'un düşmesini kesinleştiği lige veda edecek 3. ekip, son 3 haftada belli olacak.
Ligde 34'er puanı bulunan Eskişehirspor, Denizlispor ve Samsunspor düşme korkusunu daha fazla yaşayan ekipler konumunda. Bu 3 takımın önünde 37 puanlı Adana Demirspor yer alıyor.
Bu haftaki Samsunspor-Denizlispor karşılaşması da kritik bir müsabaka olacak. İlk yarıdaki müsabaka 0-0 tamamlandığı için bu müsabakayı kazanacak ekip, sezon sonunda olası puan eşitliğinde rakibini geride bırakacak.
Ligde 34'er puana sahip 3 takımın kalan maçları şöyle:
Eskişehirspor: Gaziantepspor (D), Boluspor, Adanaspor (D)
Denizlispor: Samsunspor (D), Gaziantepspor, Boluspor (D)
Samsunspor: Denizlispor, Akın Çorap Giresunspor (D), Ümraniyespor
PUAN DURUMU
Spor Toto 1. Lig'de son 3 hafta öncesinde puan durumu şöyle:
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1. Çaykur Rizespor
|31
|17
|9
|5
|62
|36
|26
|60
|2. Ümraniyespor
|31
|17
|6
|8
|45
|30
|15
|57
|3. MKE Ankaragücü
|31
|16
|8
|7
|47
|33
|14
|56
|4. Gazişehir Gaziantep
|31
|15
|8
|8
|55
|29
|26
|53
|5. Boluspor
|31
|16
|5
|10
|47
|27
|20
|53
|6. Altınordu
|31
|14
|7
|10
|51
|43
|8
|49
|7. Tetiş Yapı Elazığspor
|31
|13
|8
|10
|48
|35
|13
|47
|8. Büyükşehir Belediye Erzurumspor
|31
|12
|10
|9
|48
|40
|8
|46
|9. İstanbulspor
|31
|13
|7
|11
|38
|34
|4
|46
|10. Balıkesirspor Baltok
|31
|14
|6
|11
|50
|44
|6
|45
|11. Akın Çorap Giresunspor
|31
|11
|8
|12
|43
|38
|5
|41
|12. Adanaspor
|31
|11
|7
|13
|38
|47
|-9
|40
|13. Adana Demirspor
|31
|10
|7
|14
|40
|43
|-3
|37
|14. Eskişehirspor
|31
|10
|7
|14
|54
|53
|1
|34
|15. Denizlispor
|31
|9
|7
|15
|36
|44
|-8
|34
|16. Samsunspor
|31
|7
|13
|11
|26
|39
|-13
|34
|17. Grandmedical Manisaspor
|31
|7
|3
|21
|30
|70
|-40
|15
|18. Gaziantepspor
|31
|2
|4
|25
|13
|86
|-73
|1
- 17 Nisan 2018, Salı
- Güncelleme: 12:03
-
Giuliano'dan Talisca'ya flaş gönderme! "Dünya Kupası'na ben gideceğim"
Toplam 6
Yorum
bjk advers ADİDAS'ın Avrupanın diğer kulüpleri için tasarladığı formalara bakıyorum birde Beşiktaş için tasarladığı formalara bakıyorum baktığıma pişma
-
Pastore'den Beşiktaş'a açık kapı!
Toplam 2
Yorum
BJK'li Olabilir ancak BJK samp ligine katilabilme sansi olursa olabilir... Olursa lig'in dumanini attirir Pastore !
-
Dortmund'dan Oğuzhan Özyakup için 12 milyon Euro
Toplam 4
Yorum
beş Bir an düşünmeyin derim çok iyi para
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