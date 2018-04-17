Spor Toto 1. Lig son düzlükte

Dün oynanan Adanaspor-Boluspor maçıyla tamamlanan 31. hafta mücadelesinde ilk 3 sırada yer alan ekipler, haftayı birer puanla tamamladı. Lider Çaykur Rizespor'un ligde kalma mücadelesi veren Denizlispor deplasmanından 1 puanla döndüğü haftada, Karadeniz ekibinin takipçilerinin karşılaştığı müsabakada Ümraniyespor ile MKE Ankaragücü 1-1 berabere kaldı.

Haftayı 60 puanla kapatan Çaykur Rizespor, son 3 haftaya 3. sıradaki MKE Ankaragücü'nün 4 puan önünde girdi. Ümraniyespor ise 57 puanla 2. durumda yer alıyor.

ÇAYKUR RİZESPOR'UN GARANTİLEME İHTİMALİ VAR

Bu hafta alınacak sonuçlara göre Süper Lig'e yükselecek ilk ekip belli olabilir.

Çaykur Rizespor'un haftayı galibiyetle tamamlaması, MKE Ankaragücü'nün ise puan alamaması halinde Çaykur Rizespor bitime 2 hafta kala Süper Lig'e yükselmeyi garantileyecek.

KALAN MAÇLAR

Bu hafta Akın Çorap Giresunspor'u ağırlayacak Çaykur Rizespor, 33. haftada deplasmanda Ümraniyespor ve son hafta ise evinde Gazişehir Gaziantep ile karşılaşacak.

İkinci sıradaki Ümraniyespor ise Balıkesirspor Baltok deplasmanından sonra Çaykur Rizespor'u konuk edecek. Ümraniyespor, son hafta ise Samsunspor deplasmanında puan arayacak.

Geçen hafta uzatma bölümünde kalesinde gördüğü golle Ümraniyespor ile berabere kalan ve rakibini geçme fırsatını kaçıran MKE Ankaragücü, bu hafta takipçisi 53 puana sahip Gazişehir Gaziantep'le Ankara'da karşılaşacak. Daha sonra ligden düşmesi kesinleşen Grandmedical Manisaspor'a konuk olacak MKE Ankaragücü, sezonu evinde Adana Demirspor maçıyla tamamlayacak.

PLAY-OFF HATTI

İlk 2 için 3 takımın biraz daha ön planda olduğu Spor Toto 1. Lig'de 53'er puana sahip Gazişehir Gaziantep ile Boluspor da son 3 haftada ilk 2'de yer almak için rakiplerinin puan kaybetmesini bekleyecek.

Ligde 49 puanla 6. sırada bulunan Altınordu da son 3 haftaya play-off barajında girdi.

Altınordu'nun ardından gelen 47 puanlı Tetiş Yapı Elazığspor, 46'şar puana sahip Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile İstanbulspor ve 45 puanlı Balıkesirspor Baltok da ilk 6 için umutlarını sürdürüyor.

DÜŞME HATTI

Gaziantepspor ve Grandmedical Manisaspor'un düşmesini kesinleştiği lige veda edecek 3. ekip, son 3 haftada belli olacak.

Ligde 34'er puanı bulunan Eskişehirspor, Denizlispor ve Samsunspor düşme korkusunu daha fazla yaşayan ekipler konumunda. Bu 3 takımın önünde 37 puanlı Adana Demirspor yer alıyor.

Bu haftaki Samsunspor-Denizlispor karşılaşması da kritik bir müsabaka olacak. İlk yarıdaki müsabaka 0-0 tamamlandığı için bu müsabakayı kazanacak ekip, sezon sonunda olası puan eşitliğinde rakibini geride bırakacak.

Ligde 34'er puana sahip 3 takımın kalan maçları şöyle:

Eskişehirspor: Gaziantepspor (D), Boluspor, Adanaspor (D)

Denizlispor: Samsunspor (D), Gaziantepspor, Boluspor (D)

Samsunspor: Denizlispor, Akın Çorap Giresunspor (D), Ümraniyespor

PUAN DURUMU

Spor Toto 1. Lig'de son 3 hafta öncesinde puan durumu şöyle: