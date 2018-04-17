Spor Toto 1. Lig son düzlükte – Fotomaç – 17 Nisan 2018
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    17 Nisan 2018, Salı
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    1. Lig son düzlükte

    Spor Toto 1. Lig son düzlükte

    Sezon sonunda ilk 2 takımın doğrudan Süper Lig'e çıkacağı Spor Toto 1. Lig'de lider , bu hafta alınacak sonuçlara göre bitime 2 hafta kala bir üst ligin vizesini alabilir.

    Dün oynanan - maçıyla tamamlanan 31. hafta mücadelesinde ilk 3 sırada yer alan ekipler, haftayı birer puanla tamamladı. Lider 'un ligde kalma mücadelesi veren Denizlispor deplasmanından 1 puanla döndüğü haftada, Karadeniz ekibinin takipçilerinin karşılaştığı müsabakada Ümraniyespor ile 1-1 berabere kaldı.

    Haftayı 60 puanla kapatan Çaykur Rizespor, son 3 haftaya 3. sıradaki MKE Ankaragücü'nün 4 puan önünde girdi. Ümraniyespor ise 57 puanla 2. durumda yer alıyor.

    ÇAYKUR RİZESPOR'UN GARANTİLEME İHTİMALİ VAR
    Bu hafta alınacak sonuçlara göre Süper Lig'e yükselecek ilk ekip belli olabilir.

    Çaykur Rizespor'un haftayı galibiyetle tamamlaması, MKE Ankaragücü'nün ise puan alamaması halinde Çaykur Rizespor bitime 2 hafta kala Süper Lig'e yükselmeyi garantileyecek.

    KALAN MAÇLAR
    Bu hafta 'u ağırlayacak Çaykur Rizespor, 33. haftada deplasmanda Ümraniyespor ve son hafta ise evinde ile karşılaşacak.

    İkinci sıradaki Ümraniyespor ise deplasmanından sonra Çaykur Rizespor'u konuk edecek. Ümraniyespor, son hafta ise deplasmanında puan arayacak.

    Geçen hafta uzatma bölümünde kalesinde gördüğü golle Ümraniyespor ile berabere kalan ve rakibini geçme fırsatını kaçıran MKE Ankaragücü, bu hafta takipçisi 53 puana sahip Gazişehir Gaziantep'le Ankara'da karşılaşacak. Daha sonra ligden düşmesi kesinleşen 'a konuk olacak MKE Ankaragücü, sezonu evinde maçıyla tamamlayacak.

    PLAY-OFF HATTI
    İlk 2 için 3 takımın biraz daha ön planda olduğu 1. Lig'de 53'er puana sahip Gazişehir Gaziantep ile Boluspor da son 3 haftada ilk 2'de yer almak için rakiplerinin puan kaybetmesini bekleyecek.

    Ligde 49 puanla 6. sırada bulunan Altınordu da son 3 haftaya play-off barajında girdi.

    Altınordu'nun ardından gelen 47 puanlı , 46'şar puana sahip ile İstanbulspor ve 45 puanlı Balıkesirspor Baltok da ilk 6 için umutlarını sürdürüyor.

    DÜŞME HATTI
    ve Grandmedical Manisaspor'un düşmesini kesinleştiği lige veda edecek 3. ekip, son 3 haftada belli olacak.

    Ligde 34'er puanı bulunan , Denizlispor ve Samsunspor düşme korkusunu daha fazla yaşayan ekipler konumunda. Bu 3 takımın önünde 37 puanlı Adana Demirspor yer alıyor.

    Bu haftaki Samsunspor-Denizlispor karşılaşması da kritik bir müsabaka olacak. İlk yarıdaki müsabaka 0-0 tamamlandığı için bu müsabakayı kazanacak ekip, sezon sonunda olası puan eşitliğinde rakibini geride bırakacak.

    Ligde 34'er puana sahip 3 takımın kalan maçları şöyle:

    Eskişehirspor: Gaziantepspor (D), Boluspor, Adanaspor (D)

    Denizlispor: Samsunspor (D), Gaziantepspor, Boluspor (D)

    Samsunspor: Denizlispor, Akın Çorap Giresunspor (D), Ümraniyespor

    PUAN DURUMU
    Spor Toto 1. Lig'de son 3 hafta öncesinde puan durumu şöyle:

    Takımlar O G B M A Y Av. P
    1. Çaykur Rizespor 31 17 9 5 62 36 26 60
    2. Ümraniyespor 31 17 6 8 45 30 15 57
    3. MKE Ankaragücü 31 16 8 7 47 33 14 56
    4. Gazişehir Gaziantep 31 15 8 8 55 29 26 53
    5. Boluspor 31 16 5 10 47 27 20 53
    6. Altınordu 31 14 7 10 51 43 8 49
    7. Tetiş Yapı Elazığspor 31 13 8 10 48 35 13 47
    8. Büyükşehir Belediye Erzurumspor 31 12 10 9 48 40 8 46
    9. İstanbulspor 31 13 7 11 38 34 4 46
    10. Balıkesirspor Baltok 31 14 6 11 50 44 6 45
    11. Akın Çorap Giresunspor 31 11 8 12 43 38 5 41
    12. Adanaspor 31 11 7 13 38 47 -9 40
    13. Adana Demirspor 31 10 7 14 40 43 -3 37
    14. Eskişehirspor 31 10 7 14 54 53 1 34
    15. Denizlispor 31 9 7 15 36 44 -8 34
    16. Samsunspor 31 7 13 11 26 39 -13 34
    17. Grandmedical Manisaspor 31 7 3 21 30 70 -40 15
    18. Gaziantepspor 31 2 4 25 13 86 -73 1

    1. 17 Nisan 2018, Salı
    2. Güncelleme: 12:03
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