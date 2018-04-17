Necip Çarıkcı "İlk 2'ye göz kırpıyoruz"

Çarıkcı, bir otelde gazetecilere yaptığı açıklamada, dün Adanaspor'u deplasmanda 3-2 yendikleri maçın zor geçtiğini ifade etti. Maçta 2-0 geriye düştüklerini hatırlatan Çarıkcı, o dakikalarda play-off'un sıkıntıya girebileceğinin akıllara geldiğini belirterek, "Maçın 2-2 olması üzerine 'bir puan bize yeter mi' diye düşündük. Maç sonunda kazanan taraf olduk ve play-off'u yüzde 80 garantileyip ilk 2'ye göz kırptık." diye konuştu.

"Artık Boluspor takımında oynayan ve oynamayan bütün futbolcu kardeşlerimiz hedef doğrultusunda bu şampiyonluğa inanmış, teknik heyetimiz inanmış." diyen Çarıkcı, şunları kaydetti:

"Sezon başında 8 maçta 8 puan alındı ve kaybettiğimiz puanları şu anda arıyoruz. Bizim yapacağımız tek şey, son 3 maçı kazarak 9 puan almak ve rakiplerin puan kaybetmesini beklemek. Bu hafta oynayacağımız İstanbulspor maçına da 3 puan almak için çıkacağız. Daha sonra Eskişehirspor deplasmanı var. Ligin son karşılaşmasında ise Denizlispor ile oynayacağız."

Çarıkcı, belirlenen hedefler doğrultusunda yürüdüklerini belirterek, "Gönlümüz Süper Lig'e ilk 2'den çıkmaktan yana. Olmasa da takımımızı en iyi şekilde play-off'a hazırlamak için de zamana ihtiyacımız olacak. Bu sezon lige çok kötü başladık ve toparladık. Bize en kötü günümüzde taraftarımız destek verdi. Boluspor taraftarı en kötü gününde takıma sahip çıktı. Bolu Belediye Başkanımız Alaaddin Yılmaz da yensek de yenilsek de bizlere sahip çıkanlar arasında. Takıma sahip çıkanlara teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Bütün amaçlarının Bolu halkının ve taraftarın mutluluğu yönünde olduğunu anlatan Çarıkcı, "Geciken şampiyonluğu kazandırmak için elimden ne geliyorsa yapıyorum. Geçen hafta Fransa'ya giderek 3 gün boyunca takımları izledim. Pazar günü Adana'ya maça geçtim. Boluspor için koşturuyorum. Bu hedefe ulaşmak için ne gerekiyorsa yapıyorum." şeklinde konuştu.