"Mağlubiyet canımızı çok fena yakacak"
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Denizlispor'un teknik direktörü Fatih Tekke kritik haftalara girdiklerini ve maç kaybetme lükslerinin olmadığını söyledi.
Yeşil-siyahlı ekibin teknik direktörü Tekke, idman öncesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, ligin 32. haftasında 22 Nisan Pazar günü deplasmanda Samsunspor ile önemli bir maç yapacaklarını ifade etti.
Çaykur Rizespor maçını telafi etmek için deplasmanda oynayacakları maçı muhakkak kazanmak istediklerini anlatan Tekke, "Artık ligin sonlarına yaklaştık. Mağlubiyet canımızı çok fena yakacak. Konumumuz itibarıyla 3 puana ihtiyacımız var. Çaykur Rizespor maçında görülen kartların bir karşılığı, cezası olacak. Bu hafta deplasmanda oynayacağımız maçı kaybetme durumumuz yok. Bu maçın kazananı biz olmalıyız." diye konuştu.
Tekke takımda artık umutlu bir ortamın bulunduğunu ifade ederek, Samsunspor maçının sezonun en riskli maçı olduğunu, kazanıp ligde kalmak istediklerini dile getirdi.
Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Haluk Ulusoy Tesisleri'ndeki antrenmanda, futbolcular ısınmanın ardından koordinasyon çalışması yaptı.
İdmana taktik çalışmasıyla devam eden futbolcular daha sonra çift kale maç oynadı.
- 17 Nisan 2018, Salı
- Güncelleme: 15:40
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Dortmund'dan Oğuzhan Özyakup için 12 milyon Euro
Toplam 6
Yorum
Husnu Bugun oguzhan satilsa yerine onbes milyon vermesilazim doldurmak icin satilmamali sampiyonlikde genc dinamik takim lazim sagbeke saglambiri
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Janssen Antalya’yı bekliyor
Toplam 1
Yorum
UZMAN ANALİST HAMZA HAMZOGLU GS MAÇINDAN ÖNCE MAÇIN SONUCU ÖNEMLİ DEĞİL DEDİ 3-0 YENİLDİ. FENER OLARAK 5-0 YENMELİYİZ MAÇIN SONUCU ÖNEMLİ DEĞİLMİŞMİŞ
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Dortmund'dan Oğuzhan Özyakup için 12 milyon Euro
Toplam 6
Yorum
Husnu Belki haddimiz deyil fakat besiktas oguzhani avrupadan otuziki milyonada alamaz niye satilmaliki boylegenc oyuncuya ihtiyac varken
"Mağlubiyet canımızı çok fena yakacak" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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