"Mağlubiyet canımızı çok fena yakacak" – Fotomaç – 17 Nisan 2018
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    17 Nisan 2018, Salı
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    "Mağlubiyet canımızı çok fena yakacak"

    "Mağlubiyet canımızı çok fena yakacak"

    1. Lig ekiplerinden Denizlispor'un teknik direktörü kritik haftalara girdiklerini ve maç kaybetme lükslerinin olmadığını söyledi.

    Yeşil-siyahlı ekibin teknik direktörü Tekke, idman öncesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, ligin 32. haftasında 22 Nisan Pazar günü deplasmanda ile önemli bir maç yapacaklarını ifade etti.

    maçını telafi etmek için deplasmanda oynayacakları maçı muhakkak kazanmak istediklerini anlatan Tekke, "Artık ligin sonlarına yaklaştık. Mağlubiyet canımızı çok fena yakacak. Konumumuz itibarıyla 3 puana ihtiyacımız var. maçında görülen kartların bir karşılığı, cezası olacak. Bu hafta deplasmanda oynayacağımız maçı kaybetme durumumuz yok. Bu maçın kazananı biz olmalıyız." diye konuştu.

    Tekke takımda artık umutlu bir ortamın bulunduğunu ifade ederek, maçının sezonun en riskli maçı olduğunu, kazanıp ligde kalmak istediklerini dile getirdi.

    Teknik direktör yönetiminde Tesisleri'ndeki antrenmanda, futbolcular ısınmanın ardından koordinasyon çalışması yaptı.

    İdmana taktik çalışmasıyla devam eden futbolcular daha sonra çift kale maç oynadı.

    1. 17 Nisan 2018, Salı
    2. Güncelleme: 15:40
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