"Play-Off'a kalacağız" – Fotomaç – 16 Nisan 2018
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    16 Nisan 2018, Pazartesi
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    "Play-Off'a kalacağız"

    "Play-Off'a kalacağız"

    1. Lig'de son 2 maçında Ümraniyespor'a 2-1, Gazişehir Gaziantep'e 3-2 yenilerek ilk 2 şansını kaybeden 6. sıradaki Altınordu'da teknik direktör , Play-Off'a kalacaklarını vurguladı.

    Dörtte dört yaptıktan sonra milli maç arasına ilk 2 için en avantajlı takım olarak girdiklerini ancak daha sonra çok puan kaybı yaşadıklarını ifade eden , "Son iki haftada 6 puan toplasaydık direkt 'e çıkma şansı yakalayacaktık. Yine de Play-Off hattındayız, yolumuza devam edeceğiz. Son 3 maçta alacağımız sonuçlarla ilk 6'nın içinde olacağız. Hedefimiz Play-Off'tan Süper Lig'e çıkmak" dedi.

    Ümraniyespor ve Gazişehir randevularında takımının iyi oynadığını belirten teknik patron Eroğlu, "Özellikle Gazişehir karşısında iyi futbol sergiledik. Kötü goller yiyip, çok fırsat harcadık. Farklı kazanabileceğimiz maçları kaybettik. Oyunumuz skora yansımadı. İyi işler yapsak da puan alamadık. Hatalarımız üzerinde çalışmalara devam edeceğiz" diye konuştu.

    Son 3 maçında küme düşen Manisaspor, düşme hattının 3 puan üzerinde yer alan (D) ve Play-Off kovalayan Büyükşehir Belediye Erzurumspor'la karşı karşıya gelecek Şeytan'da forvet Mirkan ve stoper Hasan'ın cezaları sona erdi.

    1. 16 Nisan 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 13:06
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