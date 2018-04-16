Akın Çorap Giresunspor'da galibiyet sevinci – Fotomaç – 16 Nisan 2018
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    16 Nisan 2018, Pazartesi
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    'da galibiyet sevinci

    Akın Çorap Giresunspor'da galibiyet sevinci

    1. Lig'in 31. haftasında dün sahasında Balıkesirspor Baltok'u 1-0 yenen 'un kulüp asbaşkanı Mehmet Kazancıoğlu, "Dört maç sonra kazanmak bizi biraz da olsa rahatlattı." dedi.

    Kazancıoğlu, yaptığı açıklamada, önemli bir maçta galip geldikleri için mutlu olduklarını söyledi.

    Puan sıralaması açısından kritik bir galibiyet aldıklarını belirten Kazancıoğlu, "Dört maç sonra kazanmak bizi biraz da olsa rahatlattı. Bu ligde maç kazanılmadığı takdirde her türlü sıkıntıya her takım açık. Bu galibiyet bunun için önemliydi." değerlendirmesinde bulundu.

    Kazancıoğlu, kalan 3 maçı da kazanmak istediklerini ifade ederek, "Giresunspor tüm maçlara galibiyet parolasıyla çıkar. Kalan maçlarda galibiyet için mücadele edeceğiz. Bu sene istediğimiz yerde değiliz ancak ligi bitirebildiğimiz kadar yukarıda bitirmek istiyoruz." diye konuştu.

    1. 16 Nisan 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 14:45
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