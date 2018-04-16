Akın Çorap Giresunspor'da galibiyet sevinci
Spor Toto 1. Lig'in 31. haftasında dün sahasında Balıkesirspor Baltok'u 1-0 yenen Akın Çorap Giresunspor'un kulüp asbaşkanı Mehmet Kazancıoğlu, "Dört maç sonra kazanmak bizi biraz da olsa rahatlattı." dedi.
Kazancıoğlu, yaptığı açıklamada, önemli bir maçta galip geldikleri için mutlu olduklarını söyledi.
Puan sıralaması açısından kritik bir galibiyet aldıklarını belirten Kazancıoğlu, "Dört maç sonra kazanmak bizi biraz da olsa rahatlattı. Bu ligde maç kazanılmadığı takdirde her türlü sıkıntıya her takım açık. Bu galibiyet bunun için önemliydi." değerlendirmesinde bulundu.
Kazancıoğlu, kalan 3 maçı da kazanmak istediklerini ifade ederek, "Giresunspor tüm maçlara galibiyet parolasıyla çıkar. Kalan maçlarda galibiyet için mücadele edeceğiz. Bu sene istediğimiz yerde değiliz ancak ligi bitirebildiğimiz kadar yukarıda bitirmek istiyoruz." diye konuştu.
- 16 Nisan 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 14:45
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Şenol Güneş'ten Fenerbahçe uyarısı
Toplam 10
Yorum
kartal lütfen şenol hoca maça yedek kadroyla çık, gene ligte eksik kalmayalım.
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Şenol Güneş'ten Fenerbahçe uyarısı
Toplam 10
Yorum
kartal lütfen şenol hoca maça yedek kadroyla çık, gene ligte eksik kalmayalım.
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Domagoj Vida: Hiçbir yere gitmiyorum
Toplam 2
Yorum
Arif Sevgili VİDA sen bu takımın EFSANESİ olacaksın.Şu an biraz sabır göster.Senin içinde BJK içinde GÜNEŞLİ GÜNLER çok yakın...
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