Yasin Özpek'e 1 yıl ceza – Fotomaç – 13 Nisan 2018
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    13 Nisan 2018, Cuma
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    'e 1 yıl ceza

    <a href="/index/yasin-ozpek?id=b61efa9c-4d16-4f42-b23e-402309f3270a" class="" rel="tag">Yasin Özpek</a>'e 1 yıl ceza

    'nda 1 Nisan'da oynanan Denizlispor-MKE Ankaragücü maçında protokol tribününde yaşanan olaylar nedeniyle 1 yıl ceza alan Denizlispor'un eski asbaşkanlarından iş adamı , verilen cezanın tebliği için Denizli Emniyet Müdürlüğüne gitti.

    Emniyette ceza tebligatını alan Özpek, çıkışta gazetecilere yaptığı açıklamada, maçtaki gerginliğin kavgaya dönüşmesi sonucunda düştüğünü ve belinin incindiğini söyledi.

    Protokol tribününde kulüp yöneticisi 'ya şiddet uygulanması nedeniyle olaylara müdahale etmeye çalıştığını savunan Özpek, "Çıkan kavgayı sona erdirmek için tepki gösterdik. Misafir takımın yöneticilerinin protokol tribününde yaptıkları hareketlere karşı kendimizi savunmaya çalıştık. Bundan dolayı bana 1 yıl stada girmeme cezası verdiler. Bu karar çok ağır." diye konuştu.

    1. Lig'in 29. haftasında 'nda oynanan Denizlispor-MKE Ankaragücü maçının 44. dakikasında MKE Ankaragücü oyuncusu Alihan Kubalas'ın kırmızı kart görmesi sonrası protokol tribününde kavga çıkmış, Denizlispor Kulübü Başkan Yardımcısı yaralanmış, taraflar polisin müdahalesiyle sakinleştirilmişti.

    1. 13 Nisan 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 12:47
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