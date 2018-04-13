Emniyette ceza tebligatını alan Özpek, çıkışta gazetecilere yaptığı açıklamada, maçtaki gerginliğin kavgaya dönüşmesi sonucunda düştüğünü ve belinin incindiğini söyledi.

Protokol tribününde kulüp yöneticisi Taner Atilla'ya şiddet uygulanması nedeniyle olaylara müdahale etmeye çalıştığını savunan Özpek, "Çıkan kavgayı sona erdirmek için tepki gösterdik. Misafir takımın yöneticilerinin protokol tribününde yaptıkları hareketlere karşı kendimizi savunmaya çalıştık. Bundan dolayı bana 1 yıl stada girmeme cezası verdiler. Bu karar çok ağır." diye konuştu.

Spor Toto 1. Lig'in 29. haftasında Denizli Atatürk Stadyumu'nda oynanan Denizlispor-MKE Ankaragücü maçının 44. dakikasında MKE Ankaragücü oyuncusu Alihan Kubalas'ın kırmızı kart görmesi sonrası protokol tribününde kavga çıkmış, Denizlispor Kulübü Başkan Yardımcısı Taner Atilla yaralanmış, taraflar polisin müdahalesiyle sakinleştirilmişti.