Geride kalan 12 sezonun rakamlarına bakıldığında, son 4 haftaya lider giren Çaykur Rizespor’un ipi göğüslemeye yakın olduğu dikkat çekiyor
ZORLU MAÇLARI VAR
59 puanla zirvede yer alan Ç. Rize, son 4 haftada kritik karşılaşmalara çıkacak. Bu hafta ligde kalma savaşı veren Denizli'ye konuk olacak Karadeniz ekibi, gelecek hafta Giresun'u ağırlayacak. Çaykur Rize, son iki haftada ise üst sıraları zorlayan Ümraniye (D) ve Gazişehir'le karşılaşacak.
HERKES İNANIYOR
Spor Toto 1. Lig'de yarın zirve yarışındaki Ümraniye'ye konuk olacak Ankaragücü'nün futbol şube sorumlusu Ercan Soydaş, play-off stresini yaşamadan hak ettikleri Süper Lig'e çıkmayı hedeflediklerini söyledi. Bu sezon çok hakem hatası olduğunu vurgulayan Soydaş, "Adaletli maçlar olsaydı, eminim biz şu anda Süper Lig'e çıkmayı garantilemiştik. Başkanımızdan kulüpteki çaycı arkadaşımıza kadar herkes şampiyonluğa inanıyor. Play-off stresi yaşamadan çıkarak bu camiaya hak ettiği mutluluğu yaşatmak istiyoruz" diye konuştu.
KARTAL DOĞRU TERCİH
Teknik direktör İsmail Kartal hakkında da görüşlerini paylaşan Ercan Soydaş, "Çok kariyerli ve çalışkan bir insan, tüm mesaisini kulübe veriyor. Kulüp binasındaki eksiklerle bile tek tek ilgileniyor. Takımın başına getirmekle çok doğru bir tercih yapmışız. Yönetim ve takım arasında köprü olabilen bir teknik adam" yorumunu yaptı.
KİMSE KORUMUYOR
Spor Toto 1. Lig'de ikinci sırada bulunan Bayram Bektaş, 'Ümraniyespor kollanıyor' eleştirilerine sert çıktı. Kulübün sadece kendi bütçesiyle ayakta kaldığına dikkat çeken Bektaş, "Bir lira borcumuz yok. Ümraniye'yi kimsenin koruduğu yok, gücümüzü futbolumuzla gösterip başarılı olmaya çalışıyoruz. Özellikle bizim teknik direktörlerimizin verdiği demeçlere çok dikkat etmesi gerekiyor. Başka şeylere sığınmayalım sadece oynattığımız futbola bakalım" dedi. Başarılı çalıştırıcı, Ankaragücü engelini aşarak puan farkını 4'e çıkarmak istediklerini sözlerine ekledi.
RÖVANŞ PEŞİNDE
Yarın Gazişehir'e konuk olacak Altınordu'nun teknik direktörü Hüseyin Eroğlu, İzmir'e 3 puanla dönecek güçleri olduğunu söyledi. Rakibin kendileri gibi ikinci yarıda çıkışta olduğunu vurgulayan Eroğlu, "Zor bir maç olacak. İzmir'e 3 puanla dönecek gücümüz var. Ben takımıma sonuna kadar güveniyorum" dedi. mirka n ve ha san yok DIŞ sahadaki son 6 maçta 5 galibiyet ve 1 beraberlik alan kırmızılacivertli ekipte önemli eksikler bulunuyor. Altınordu'da cezalı Hasan Hatipoğlu ve Mirkan Aydın ile sakatlığı bulunan Fatih Aktav Gazişehir karşısında forma giyemeyecek.
- 13 Nisan 2018, Cuma
- Güncelleme: 00:02
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Aziz Yıldırım: Avrupa'nın çok önemli bir ismiyle anlaştık
Toplam 7
Yorum
ms Hr yil oldugu gibi yine ayni masal onemli isim nasil gelecek hani para yine terenao gelmesin?
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Geleceği belli oldu! Beşiktaş ve Fenerbahçe peşindeydi!
Toplam 2
Yorum
Bence 40 yasinda Gelir mi ?
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Aziz Yıldırım: Avrupa'nın çok önemli bir ismiyle anlaştık
Toplam 7
Yorum
REAL FB Aklina yeni mi geldi? Kac yildir kaziklaniyorsun! Krasic, RVP; Maldonado; Guiza, Ihtiyar DEDE!! Neler neler, 20 yil GS ye yaradi,bizi gectil
RiZE, SÜPER LiG’E YAKIN haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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