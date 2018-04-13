RiZE, SÜPER LiG’E YAKIN – Fotomaç – 13 Nisan 2018
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    13 Nisan 2018, Cuma
    OYUN ENGLISH

    , ’E YAKIN

    Geride kalan 12 sezonun rakamlarına bakıldığında, son 4 haftaya lider giren ’un ipi göğüslemeye yakın olduğu dikkat çekiyor

    Zirve mücadelesinin nefesleri kestiği 1. Lig'de, istatistikler için yolun açık olduğunu gösteriyor. Son 12 sezona bakıldığında, son 4 haftaya ilk sırada giren takımların tamamının biletini aldığı dikkati çekiyor. Playoff sistemine geçilen 2005- 2006 sezonundan itibaren son 4 haftaya lider girenler, ikinci sıraya gerilese bile play-off oynamadan, doğrudan Süper Lig 'e yükselme başarısı gösterdi.

    ZORLU MAÇLARI VAR
    59 puanla zirvede yer alan Ç. , son 4 haftada kritik karşılaşmalara çıkacak. Bu hafta ligde kalma savaşı veren 'ye konuk olacak ekibi, gelecek hafta 'u ağırlayacak. Çaykur Rize, son iki haftada ise üst sıraları zorlayan Ümraniye (D) ve Gazişehir'le karşılaşacak.

    HERKES İNANIYOR
    Spor Toto 1. Lig'de yarın zirve yarışındaki Ümraniye'ye konuk olacak Ankaragücü'nün futbol şube sorumlusu , play-off stresini yaşamadan hak ettikleri Süper Lig'e çıkmayı hedeflediklerini söyledi. Bu sezon çok hakem hatası olduğunu vurgulayan Soydaş, "Adaletli maçlar olsaydı, eminim biz şu anda Süper Lig'e çıkmayı garantilemiştik. Başkanımızdan kulüpteki çaycı arkadaşımıza kadar herkes şampiyonluğa inanıyor. Play-off stresi yaşamadan çıkarak bu camiaya hak ettiği mutluluğu yaşatmak istiyoruz" diye konuştu.

    KARTAL DOĞRU TERCİH
    Teknik direktör İsmail hakkında da görüşlerini paylaşan Ercan Soydaş, "Çok kariyerli ve çalışkan bir insan, tüm mesaisini kulübe veriyor. Kulüp binasındaki eksiklerle bile tek tek ilgileniyor. Takımın başına getirmekle çok doğru bir tercih yapmışız. Yönetim ve takım arasında köprü olabilen bir teknik adam" yorumunu yaptı.

    KİMSE KORUMUYOR
    Spor Toto 1. Lig'de ikinci sırada bulunan Bayram Bektaş, 'Ümraniyespor kollanıyor' eleştirilerine sert çıktı. Kulübün sadece kendi bütçesiyle ayakta kaldığına dikkat çeken Bektaş, "Bir lira borcumuz yok. Ümraniye'yi kimsenin koruduğu yok, gücümüzü futbolumuzla gösterip başarılı olmaya çalışıyoruz. Özellikle bizim teknik direktörlerimizin verdiği demeçlere çok dikkat etmesi gerekiyor. Başka şeylere sığınmayalım sadece oynattığımız futbola bakalım" dedi. Başarılı çalıştırıcı, Ankaragücü engelini aşarak puan farkını 4'e çıkarmak istediklerini sözlerine ekledi.

    RÖVANŞ PEŞİNDE
    Yarın Gazişehir'e konuk olacak Altınordu'nun teknik direktörü , 'e 3 puanla dönecek güçleri olduğunu söyledi. Rakibin kendileri gibi ikinci yarıda çıkışta olduğunu vurgulayan Eroğlu, "Zor bir maç olacak. İzmir'e 3 puanla dönecek gücümüz var. Ben takımıma sonuna kadar güveniyorum" dedi. mirka n ve ha san yok DIŞ sahadaki son 6 maçta 5 galibiyet ve 1 beraberlik alan kırmızılacivertli ekipte önemli eksikler bulunuyor. Altınordu'da cezalı Hasan Hatipoğlu ve ile sakatlığı bulunan Fatih Aktav Gazişehir karşısında forma giyemeyecek.
    1. 13 Nisan 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 00:02
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