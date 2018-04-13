Denizlispor lidere karşı – Fotomaç – 13 Nisan 2018
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    13 Nisan 2018, Cuma
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    lidere karşı

    Denizlispor lidere karşı

    SPOR Toto 1. Lig'de son 4 haftaya kıyasıya bir kurtuluş yarışında giren , yarın 'e koşan lider 'u konuk edecek. Atatürk Stadı'nda saat 13.00'te başlayacak zorlu 90 dakikayı yönetecek.

    Final gibi karşılaşmada taraftarının desteğini yanına çekmek isteyen yönetim, biletleri gold ve VIP tribün 25, kapalı B üst ve D üst 10, kapalı A alt ve E üst, maraton, kale arkası ve misafir tribünler ise 5 TL olarak açıkladı. İç sahadaki son Ankaragücü maçında maraton tribününün H, I, J bloklarında maçı takip eden taraftarlar, bloke cezaları nedeniyle stada giremeyecek.

    Horoz'da 3 haftadır sakatlığı bulunan Kerem Can da takıma döndü. Yeşil-siyahlı ekip, sezonun büyük bölümünde düşme hattında kaldıktan sonra yaptığı çıkışla 33 puanla 15. sıraya tırmandı. Denizli'nin bir alt basamağında düşme potasında bulunan Eskişehirspor'la arasında 2 puanlık fark var. 'e dönüşünü bir an önce ilan etmek isteyen ise son 4 haftaya 59 puanla zirvede girdi. Horoz, Teknik Direktör Fatih Tekke yönetiminde son 4 iç saha maçından 3 galibiyet, 1 beraberlik çıkardı. İbrahim Üzülmez'in çalıştırdığı Rize ise gurbette 7 maçtır yenilmeyip 5 galibiyet, 2 beraberlik aldı.

    MHK'YA BÜYÜK TEPKİ
    yönetimi, 1. Lig'de alt sıraları yakından ilgilendiren Çaykur Rizespor maçına bölgesinin hakemlerinden 'nın atanmasına tepki gösterdi. Düşme-kalma yarışında Eskişehirspor'la çekişen yeşil-siyahlılarda yönetim, " (MHK) Başkanlığı'nın açıkladığı hakem atamaları camiamızda büyük endişe duyulmasına neden olmuştur. Bu hafta oynayacağımız Çaykur Rizespor karşılaşmasının orta hakemi olarak atanan Eskişehir bölgesi hakemi Suat Arslanboğa'nın tarafsız bir maç yöneteceğine dair taraftarlarımızın ciddi şüpheleri bulunmaktadır. , MHK ve ilgili tüm kuruluşların bu yanlıştan acilen dönmesi gerekmektedir" açıklamasını yaptı.

    DENİZLİSPOR

    Zeki - Alperen Babacan, Taha Can, Cenk, Burak, Hasan, Aissati, Ziya, Cihan, Kappel, Mehmet Akyüz

    1. 13 Nisan 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 12:50
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