Altınordu çıkış arıyor
Spor Toto 1. Lig’de geçen hafta evinde Ümraniyespor’a kaybeden Altınordu, 31. hafta mücadelesinde yarın Gazişehir FK karşısında galibiyet arayacak.
GOLCÜ SIKINTISI
Zorlu karşılaşma öncesinde Altınordu'da forvet sıkıntısı yaşanıyor. Takımın iki santrforu Mirkan Aydın kart cezası sebebiyle, Fatih Aktay ise sakatlığı dolayısıyla takımdaki yerlerini alamayacak. Geçen hafta oynanan Ümraniyespor maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen stoper Hasan Hatipoğlu da yarınki mücadelede forma giyemeyecek.
- 13 Nisan 2018, Cuma
- Güncelleme: 10:15
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Ya tamam ya devam maçı: Galatasaray - Başakşehir
Toplam 2
Yorum
birine dewam diğerine tamam ÜMİT BJKye ümit verdi. FB UMUTla umutlandı. Cüneyt GSyi kazandırmayınca maç alamadı. demekki bu hafta 3ü de kazanacak.
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Ya tamam ya devam maçı: Galatasaray - Başakşehir
Toplam 2
Yorum
ligin kader maçı mukadder hakemlerle EPRİYANU VE EMRE hem fb hem bjk maçında cezalı. ümit ve umuta maç var kazandıramayan cüneyte maç yok.
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İtalyanlar yazdı: Mandzukic geliyor
Toplam 3
Yorum
beşiktaş aboubakar
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