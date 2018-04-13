Altınordu çıkış arıyor – Fotomaç – 13 Nisan 2018
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    13 Nisan 2018, Cuma
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    çıkış arıyor

    Altınordu çıkış arıyor

    1. Lig’de geçen hafta evinde Ümraniyespor’a kaybeden , 31. hafta mücadelesinde yarın Gazişehir FK karşısında galibiyet arayacak.

    1. Lig'de gözünü ilk 2 sıraya diken ancak geçen hafta evinde Ümraniyesspor'a kaybederek şansını oldukça azaltan , yarın Gazişehir FK'ya konuk olacak. Gaziantep Stadyumu'nda oynanacak ve saat 15.00'te başlayacak olan karşılamayı Bülent Birincioğlu yönetecek. ekibi haftaya 49 puanla 6. basamakta girerken, ev sahibi takım ise 50 puanla sıralamanın 4. basamağında yer alıyor.

    GOLCÜ SIKINTISI
    Zorlu karşılaşma öncesinde Altınordu'da forvet sıkıntısı yaşanıyor. Takımın iki santrforu kart cezası sebebiyle, Fatih Aktay ise sakatlığı dolayısıyla takımdaki yerlerini alamayacak. Geçen hafta oynanan Ümraniyespor maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen stoper Hasan Hatipoğlu da yarınki mücadelede forma giyemeyecek.
    1. 13 Nisan 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 10:15
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